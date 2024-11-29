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Англия
29 ноября 2024, 14:53 | Обновлено 29 ноября 2024, 14:54
413
2

«Много тревог, атак». Забарный шокировал англичан историями о войне

Илья пообщался с английскими журналистами

29 ноября 2024, 14:53 | Обновлено 29 ноября 2024, 14:54
413
2
«Много тревог, атак». Забарный шокировал англичан историями о войне
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный пообщался с журналистами издания The Telegraph, которым откровенно рассказал о войне в Украине, обратившись к своим соотечественникам.

«Много тревог, много атак. Сегодня я общался со своей семьей, они говорят, что было несколько тревог, и мой младший брат не мог пойти в школу. Сейчас тяжело всем украинцам. У людей нет ни воды, ни света. Жить в таких условиях почти невозможно. Но люди там борются не только за нашу страну, но и Европу. Моя обязанность, моя миссия – транслировать миру то, что происходит в моей стране.

Я благодарен за то, что я могу жить в безопасности. У меня не летают ракеты каждый день над домом. Когда началась война, я был близко к линии столкновения. Я благодарен за то, что могу представлять нашу страну в мире, показывая, как продвигаются наши дела», – сказал Илья.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Забарный выступает за «Борнмут» с января 2023 года, когда перебрался в Англию из киевского «Динамо». Ранее сообщалось, что звезда нынешнего состава «бело-синих» может стать одноклубником Ильи.

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Илья Забарный российско-украинская война чемпионат Англии по футболу Борнмут Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: The Telegraph
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Комментарии 2
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Володимир
Ілля ти молодець. Забирай брата, нехай вивчиться хлопчина, і у майбутньому приїде готовим спеціалістом у нашу рідну Україну.
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+1
Harun Bakircioğlu
Забарный и как человек топ, не только как футболист. Удачи ему в карьере!
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