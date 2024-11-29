«Много тревог, атак». Забарный шокировал англичан историями о войне

Украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный пообщался с журналистами издания The Telegraph, которым откровенно рассказал о войне в Украине, обратившись к своим соотечественникам.

«Много тревог, много атак. Сегодня я общался со своей семьей, они говорят, что было несколько тревог, и мой младший брат не мог пойти в школу. Сейчас тяжело всем украинцам. У людей нет ни воды, ни света. Жить в таких условиях почти невозможно. Но люди там борются не только за нашу страну, но и Европу. Моя обязанность, моя миссия – транслировать миру то, что происходит в моей стране.

Я благодарен за то, что я могу жить в безопасности. У меня не летают ракеты каждый день над домом. Когда началась война, я был близко к линии столкновения. Я благодарен за то, что могу представлять нашу страну в мире, показывая, как продвигаются наши дела», – сказал Илья.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Забарный выступает за «Борнмут» с января 2023 года, когда перебрался в Англию из киевского «Динамо». Ранее сообщалось, что звезда нынешнего состава «бело-синих» может стать одноклубником Ильи.