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Германия
29 ноября 2024, 15:38 | Обновлено 29 ноября 2024, 15:44
83
0

«Характер ого-го» Вацко назвав головний мінус Степанова

Вацко заявил, что у Артема очень тяжелый характер

29 ноября 2024, 15:38 | Обновлено 29 ноября 2024, 15:44
83
0
«Характер ого-го» Вацко назвав головний мінус Степанова
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением об украинском форварде «Байера» Артеме Степанове, недавно дебютировавшем за первую команду немцев в матче Лиги чемпионов против РБ Зальцбург (5:0).

«Степанов действительно большой талант. У него очень хорошие игровые качества: высокий, здоровый, сильный и при этом имеет хорошую скорость. Хорошо играет в штрафной, качественно действует на пространстве.

«Минусов в игровом плане тоже достаточно, но ему 17 лет и много времени и возможностей, чтобы эти минусы преодолеть. Мне все говорят, что там характер у мальчишки: «Ого-го». Причем не в ту сторону, в которую хотелось бы.

Я знаю, что у всех сильных футболистов группы атаки эго зашкаливает и это считается нормальным в европейском футболе. Но когда тебе 17 лет, было бы неплохо уметь укротить свое эго, а не так, что «я звезда и делаю на футбольном поле, что хочу», – сказал Виктор.

Ранее главный тренер «Байера» Хаби Алонсо оценил дебют Артема Степанова в Лиге чемпионов.

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Виктор Вацко Артем Степанов Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Вацко Live
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