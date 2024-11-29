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  4. Ворскла – Ингулец. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 14:25 |
215
0

Ворскла – Ингулец. Стали известны стартовые составы

Матч 15-го тура УПЛ начнется в 15:30 по киевскому времени

29 ноября 2024, 14:25 |
215
0
Ворскла – Ингулец. Стали известны стартовые составы
ФК Ворскла

Сегодня, 29 ноября полтавская «Ворскла» в матче 15-го тура УПЛ в Полтаве примет «Ингулец». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Гучек, Бацула, Крупский, Челядин, Скляр, Павлюк, Иеде, Кане, Ковталюк.

«Ингулец»: Паламарчук, Виливальд, Малыш, Шершень, Мысык, Лосенко, Волохатый, Пятов, Белоцерковец, Могильный, Резепов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ингулец Ворскла - Ингулец стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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