Украина. Премьер лига29 ноября 2024, 14:25 |
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Ворскла – Ингулец. Стали известны стартовые составы
Матч 15-го тура УПЛ начнется в 15:30 по киевскому времени
29 ноября 2024, 14:25 |
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Сегодня, 29 ноября полтавская «Ворскла» в матче 15-го тура УПЛ в Полтаве примет «Ингулец». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Гучек, Бацула, Крупский, Челядин, Скляр, Павлюк, Иеде, Кане, Ковталюк.
«Ингулец»: Паламарчук, Виливальд, Малыш, Шершень, Мысык, Лосенко, Волохатый, Пятов, Белоцерковец, Могильный, Резепов.
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