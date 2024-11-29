Ворскла – Ингулец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 29 ноября полтавская «Ворскла» в матче 15-го тура УПЛ в Полтаве примет «Ингулец». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Гучек, Бацула, Крупский, Челядин, Скляр, Павлюк, Иеде, Кане, Ковталюк.

«Ингулец»: Паламарчук, Виливальд, Малыш, Шершень, Мысык, Лосенко, Волохатый, Пятов, Белоцерковец, Могильный, Резепов.