Кто получил 8.1? Определен лучший игрок Динамо в матче Лиги Европы

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы, в котором встретились Динамо Киев (Украина) и Виктория Пльзень (Чехия). Гости одержали минимальную победу со счетом 2:1.

Портал SofaScore опубликовал оценки игроков за прошедший матч. Лучшим футболистом в составе киевского клуба стал полузащитник Владимир Бражко, который получил 8.1 балл. Кроме этого, высокие оценки получили еще два игрока – Владислав Кабаев (7.8) и Виталий Буяльский (7.2).

После пяти туров киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского являются единственной командой, которая не заработала ни единого балла. Следующий поединок в Лиге Европы столичный клуб проведет 12 декабря в гостях против испанского «Реал Сосьедад».

Оценки SofaScore за матч Динамо Киев – Виктория Пльзень