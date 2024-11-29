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Лига Европы
29 ноября 2024, 14:11 | Обновлено 29 ноября 2024, 14:13
1328
1

Кто получил 8.1? Определен лучший игрок Динамо в матче Лиги Европы

Киевский клуб в матче 5-го тура проиграл чешской «Виктории Пльзень»

29 ноября 2024, 14:11 | Обновлено 29 ноября 2024, 14:13
1328
1
Кто получил 8.1? Определен лучший игрок Динамо в матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine.

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы, в котором встретились Динамо Киев (Украина) и Виктория Пльзень (Чехия). Гости одержали минимальную победу со счетом 2:1.

Портал SofaScore опубликовал оценки игроков за прошедший матч. Лучшим футболистом в составе киевского клуба стал полузащитник Владимир Бражко, который получил 8.1 балл. Кроме этого, высокие оценки получили еще два игрока – Владислав Кабаев (7.8) и Виталий Буяльский (7.2).

После пяти туров киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского являются единственной командой, которая не заработала ни единого балла. Следующий поединок в Лиге Европы столичный клуб проведет 12 декабря в гостях против испанского «Реал Сосьедад».

Оценки SofaScore за матч Динамо Киев – Виктория Пльзень

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Лига Европы Динамо Киев Виктория Пльзень Владимир Бражко Виталий Буяльский Владислав Кабаев оценки SofaScore
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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