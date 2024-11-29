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Лига Европы
29 ноября 2024, 13:46 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:50
207
0

Динамо, проиграв Виктории, обновило список антирекордов в Лиге Европы

Черная серия киевлян продолжается

29 ноября 2024, 13:46 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:50
207
0
Динамо, проиграв Виктории, обновило список антирекордов в Лиге Европы
ФК Динамо

В матче с «Викторией» (1:2) «Динамо» выдало на-гора очередную порцию украинских антирекордов в Лиге Европы. Во-первых, киевляне потерпели 7-е поражение подряд на своем поле (мячи 1-15). Во-вторых, бело-синие продлили общую безвыигрышную серию до 13 игр (=1-12), а домашнюю - до 10 (=3-7). В-третьих, динамовцы пропустили в общем 13-й раз подряд, а в родных стенах - 10-й, побив «рекорд» «Ворсклы» 6-летней давности.

Кроме того, «Динамо» обновило личное «достижение», пропустив дома в еврокубковых турнирах 12-ю игру кряду. А еще два своих «рекорда» киевляне повторили, потерпев 6-е поражение подряд в Лиге Европы (мячи 1-14) и 4-е в еврокубках в родных стенах (мячи 1-11).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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