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Лига Европы
29 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:24
471
0

Динамо побило «рекорд» Металлиста 10-летней давности

Киевляне завершили свою безголевую серию в Лиге Европы на 544-й минуте

29 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:24
471
0
Динамо побило «рекорд» Металлиста 10-летней давности
ФК Динамо

В матче с «Викторией» (1:2) «Динамо» прервало наконец-то две свои затянувшиеся безголевые серии в еврокубках: общую – на 515-й минуте и домашнюю – на 416-й. Среди наших команд более продолжительные серии без забитых мячей имели только сами киевляне – 616 и 466 минут соответственно.

Завершили динамовцы и две безголевые серии в Лиге Европы. Общую – на 544-й минуте, побив на 74 минуты украинский антирекорд «Металлиста» 10-летней давности, и домашнюю - на 662-й, подняв до «небес» свой же «рекордный» результат.

Последний раз бело-синие забивали в еврокубках 27 августа – 1:1 в гостях с «Зальцбургом» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов, а дома - неделей ранее – 1:1 с «Рейнджерсом». В Лиге Европы до матча с «Викторией» киевляне последний раз поражали ворота соперников 27 октября 2022 года – 3:3 в гостях с кипрским АЕКом, а в родных стенах 18 февраля 2021-го – 1:1 с «Брюгге».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

616’

Динамо

25.02.2021

Брюгге

1:0 (г)

23.11.2021

Бавария

1:2 (д)

515’

Динамо

27.08.2024

Зальцбург

1:1 (г)

28.11.2024

Виктория Пл

1:2 (д)

451’

Днепр

06.11.1985

ПСВ

1:0 (д)

07.09.1988

Бордо

1:1 (г)

416’

Карпаты

16.09.2010

Боруссия Д

3:4 (д)

15.12.2010

ПСЖ

1:1 (д)

391’*

Черноморец

12.12.2013

ПСВ

1:0 (г)

387’

Динамо

11.12.1991

Спарта

1:2 (г)

15.04.1992

Спарта

1:0 (д)

376’

Днепр

20.08.2014

Хайдук

2:1 (д)

06.11.2014

Карабах

2:1 (г)

374’

Шахтер

21.10.2020

Реал

3:2 (г)

01.12.2020

Реал

2:0 (д)

374’

Шахтер

22.02.2024

Марсель

1:3 (г)

06.11.2024

Янг Бойз

2:1 (д)

367’

Металлист

01.12.2010

Дебрецен

2:1 (д)

25.08.2011

Сошо

4:0 (г)

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

544’

Динамо

03.11.2022

Фенербахче

0:2 (д)

28.11.2024

Виктория Пл

1:2 (д)

470’

Металлист

22.11.2012

Байер

2:0 (д)

28.08.2014

Рух

1:0 (д)

451’

Днепр

06.11.1985

ПСВ

1:0 (д)

07.09.1988

Бордо

1:1 (д)

416’

Карпаты

16.09.2010

Боруссия Д

3:4 (д)

15.12.2010

ПСЖ

1:1 (д)

393’

Динамо

28.11.2002

Бешикташ

1:3 (г)

18.02.2009

Валенсия

1:1 (д)

391’*

Черноморец

12.12.2013

ПСВ

1:0 (г)

376’

Днепр

20.08.2014

Хайдук

2:1 (д)

06.11.2014

Карабах

2:1 (г)

367’

Металлист

01.12.2010

Дебрецен

2:1 (д)

25.08.2011

Сошо

4:0 (г)

358’

Шахтер

30.09.1999

Рода

1:3 (д)

27.09.2001

ЦСКА Сф

2:1 (д)

352’

Заря

19.10.2017

Герта

2:1 (д)

09.08.2018

Брага

1:1 (д)

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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