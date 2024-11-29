Динамо побило «рекорд» Металлиста 10-летней давности

В матче с «Викторией» (1:2) «Динамо» прервало наконец-то две свои затянувшиеся безголевые серии в еврокубках: общую – на 515-й минуте и домашнюю – на 416-й. Среди наших команд более продолжительные серии без забитых мячей имели только сами киевляне – 616 и 466 минут соответственно.

Завершили динамовцы и две безголевые серии в Лиге Европы. Общую – на 544-й минуте, побив на 74 минуты украинский антирекорд «Металлиста» 10-летней давности, и домашнюю - на 662-й, подняв до «небес» свой же «рекордный» результат.

Последний раз бело-синие забивали в еврокубках 27 августа – 1:1 в гостях с «Зальцбургом» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов, а дома - неделей ранее – 1:1 с «Рейнджерсом». В Лиге Европы до матча с «Викторией» киевляне последний раз поражали ворота соперников 27 октября 2022 года – 3:3 в гостях с кипрским АЕКом, а в родных стенах 18 февраля 2021-го – 1:1 с «Брюгге».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 616’ Динамо 25.02.2021 Брюгге 1:0 (г) 23.11.2021 Бавария 1:2 (д) 515’ Динамо 27.08.2024 Зальцбург 1:1 (г) 28.11.2024 Виктория Пл 1:2 (д) 451’ Днепр 06.11.1985 ПСВ 1:0 (д) 07.09.1988 Бордо 1:1 (г) 416’ Карпаты 16.09.2010 Боруссия Д 3:4 (д) 15.12.2010 ПСЖ 1:1 (д) 391’* Черноморец 12.12.2013 ПСВ 1:0 (г) 387’ Динамо 11.12.1991 Спарта 1:2 (г) 15.04.1992 Спарта 1:0 (д) 376’ Днепр 20.08.2014 Хайдук 2:1 (д) 06.11.2014 Карабах 2:1 (г) 374’ Шахтер 21.10.2020 Реал 3:2 (г) 01.12.2020 Реал 2:0 (д) 374’ Шахтер 22.02.2024 Марсель 1:3 (г) 06.11.2024 Янг Бойз 2:1 (д) 367’ Металлист 01.12.2010 Дебрецен 2:1 (д) 25.08.2011 Сошо 4:0 (г)

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 544’ Динамо 03.11.2022 Фенербахче 0:2 (д) 28.11.2024 Виктория Пл 1:2 (д) 470’ Металлист 22.11.2012 Байер 2:0 (д) 28.08.2014 Рух 1:0 (д) 451’ Днепр 06.11.1985 ПСВ 1:0 (д) 07.09.1988 Бордо 1:1 (д) 416’ Карпаты 16.09.2010 Боруссия Д 3:4 (д) 15.12.2010 ПСЖ 1:1 (д) 393’ Динамо 28.11.2002 Бешикташ 1:3 (г) 18.02.2009 Валенсия 1:1 (д) 391’* Черноморец 12.12.2013 ПСВ 1:0 (г) 376’ Днепр 20.08.2014 Хайдук 2:1 (д) 06.11.2014 Карабах 2:1 (г) 367’ Металлист 01.12.2010 Дебрецен 2:1 (д) 25.08.2011 Сошо 4:0 (г) 358’ Шахтер 30.09.1999 Рода 1:3 (д) 27.09.2001 ЦСКА Сф 2:1 (д) 352’ Заря 19.10.2017 Герта 2:1 (д) 09.08.2018 Брага 1:1 (д)

* серия не закончена.