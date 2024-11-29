Динамо побило «рекорд» Металлиста 10-летней давности
Киевляне завершили свою безголевую серию в Лиге Европы на 544-й минуте
В матче с «Викторией» (1:2) «Динамо» прервало наконец-то две свои затянувшиеся безголевые серии в еврокубках: общую – на 515-й минуте и домашнюю – на 416-й. Среди наших команд более продолжительные серии без забитых мячей имели только сами киевляне – 616 и 466 минут соответственно.
Завершили динамовцы и две безголевые серии в Лиге Европы. Общую – на 544-й минуте, побив на 74 минуты украинский антирекорд «Металлиста» 10-летней давности, и домашнюю - на 662-й, подняв до «небес» свой же «рекордный» результат.
Последний раз бело-синие забивали в еврокубках 27 августа – 1:1 в гостях с «Зальцбургом» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов, а дома - неделей ранее – 1:1 с «Рейнджерсом». В Лиге Европы до матча с «Викторией» киевляне последний раз поражали ворота соперников 27 октября 2022 года – 3:3 в гостях с кипрским АЕКом, а в родных стенах 18 февраля 2021-го – 1:1 с «Брюгге».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
616’
|
Динамо
|
25.02.2021
|
Брюгге
|
1:0 (г)
|
23.11.2021
|
Бавария
|
1:2 (д)
|
515’
|
Динамо
|
27.08.2024
|
Зальцбург
|
1:1 (г)
|
28.11.2024
|
Виктория Пл
|
1:2 (д)
|
451’
|
Днепр
|
06.11.1985
|
ПСВ
|
1:0 (д)
|
07.09.1988
|
Бордо
|
1:1 (г)
|
416’
|
Карпаты
|
16.09.2010
|
Боруссия Д
|
3:4 (д)
|
15.12.2010
|
ПСЖ
|
1:1 (д)
|
391’*
|
Черноморец
|
12.12.2013
|
ПСВ
|
1:0 (г)
|
|
|
|
387’
|
Динамо
|
11.12.1991
|
Спарта
|
1:2 (г)
|
15.04.1992
|
Спарта
|
1:0 (д)
|
376’
|
Днепр
|
20.08.2014
|
Хайдук
|
2:1 (д)
|
06.11.2014
|
Карабах
|
2:1 (г)
|
374’
|
Шахтер
|
21.10.2020
|
Реал
|
3:2 (г)
|
01.12.2020
|
Реал
|
2:0 (д)
|
374’
|
Шахтер
|
22.02.2024
|
Марсель
|
1:3 (г)
|
06.11.2024
|
Янг Бойз
|
2:1 (д)
|
367’
|
Металлист
|
01.12.2010
|
Дебрецен
|
2:1 (д)
|
25.08.2011
|
Сошо
|
4:0 (г)
Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
544’
|
Динамо
|
03.11.2022
|
Фенербахче
|
0:2 (д)
|
28.11.2024
|
Виктория Пл
|
1:2 (д)
|
470’
|
Металлист
|
22.11.2012
|
Байер
|
2:0 (д)
|
28.08.2014
|
Рух
|
1:0 (д)
|
451’
|
Днепр
|
06.11.1985
|
ПСВ
|
1:0 (д)
|
07.09.1988
|
Бордо
|
1:1 (д)
|
416’
|
Карпаты
|
16.09.2010
|
Боруссия Д
|
3:4 (д)
|
15.12.2010
|
ПСЖ
|
1:1 (д)
|
393’
|
Динамо
|
28.11.2002
|
Бешикташ
|
1:3 (г)
|
18.02.2009
|
Валенсия
|
1:1 (д)
|
391’*
|
Черноморец
|
12.12.2013
|
ПСВ
|
1:0 (г)
|
|
|
|
376’
|
Днепр
|
20.08.2014
|
Хайдук
|
2:1 (д)
|
06.11.2014
|
Карабах
|
2:1 (г)
|
367’
|
Металлист
|
01.12.2010
|
Дебрецен
|
2:1 (д)
|
25.08.2011
|
Сошо
|
4:0 (г)
|
358’
|
Шахтер
|
30.09.1999
|
Рода
|
1:3 (д)
|
27.09.2001
|
ЦСКА Сф
|
2:1 (д)
|
352’
|
Заря
|
19.10.2017
|
Герта
|
2:1 (д)
|
09.08.2018
|
Брага
|
1:1 (д)
* серия не закончена.
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