Сборная Украины WU-19 проводит ключевой матч квалификации с Израилем

Женская сборная Украины WU-19 продолжает выступления в отборочном цикле Евро-2025 WU-19 поединком с командой Израиля.

Игра проходит 29 ноября в 13:00 в Ереване на стадионе академии FFA.

Подопечные Натальи Игнатович выступают в группе В6 вместе с командами Израиля и Армении.

26 ноября в Ереване украинки обыграли команду Армении (2:0), голы забили Анастасия Стахнюк и Марина Птицына.

В случае победы над Израилем, украинская команда поднимется в Лигу A квалификации Евро-2025 WU-19.

Квалификация Евро-2025 WU-19

Первый раунд отбора. Группа В6

Ереван, 26 ноября – 2 декабря

Расписание матчей