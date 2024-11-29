Сборная Украины WU-19 проводит ключевой матч квалификации с Израилем
В случае победы украинки поднимутся в Лигу A квалификации Евро-2025
Женская сборная Украины WU-19 продолжает выступления в отборочном цикле Евро-2025 WU-19 поединком с командой Израиля.
Игра проходит 29 ноября в 13:00 в Ереване на стадионе академии FFA.
Подопечные Натальи Игнатович выступают в группе В6 вместе с командами Израиля и Армении.
26 ноября в Ереване украинки обыграли команду Армении (2:0), голы забили Анастасия Стахнюк и Марина Птицына.
В случае победы над Израилем, украинская команда поднимется в Лигу A квалификации Евро-2025 WU-19.
Квалификация Евро-2025 WU-19
Первый раунд отбора. Группа В6
Ереван, 26 ноября – 2 декабря
Расписание матчей
- 1-й тур. 26 ноября. 13:00. Армения – Украина – 0:2
- 2-й тур, 29 ноября. 13:00. Украина – Израиль
- 3-й тур, 2 декабря. 13:00. Израиль – Армения
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