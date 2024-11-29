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29 ноября 2024, 13:23 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:43
154
0

Сборная Украины WU-19 проводит ключевой матч квалификации с Израилем

В случае победы украинки поднимутся в Лигу A квалификации Евро-2025

29 ноября 2024, 13:23 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:43
154
0
Сборная Украины WU-19 проводит ключевой матч квалификации с Израилем
УАФ

Женская сборная Украины WU-19 продолжает выступления в отборочном цикле Евро-2025 WU-19 поединком с командой Израиля.

Игра проходит 29 ноября в 13:00 в Ереване на стадионе академии FFA.

Подопечные Натальи Игнатович выступают в группе В6 вместе с командами Израиля и Армении.

26 ноября в Ереване украинки обыграли команду Армении (2:0), голы забили Анастасия Стахнюк и Марина Птицына.

В случае победы над Израилем, украинская команда поднимется в Лигу A квалификации Евро-2025 WU-19.

Квалификация Евро-2025 WU-19

Первый раунд отбора. Группа В6

Ереван, 26 ноября – 2 декабря

Расписание матчей

  • 1-й тур. 26 ноября. 13:00. Армения – Украина – 0:2
  • 2-й тур, 29 ноября. 13:00. Украина – Израиль
  • 3-й тур, 2 декабря. 13:00. Израиль – Армения

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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