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  4. Нью-Сейнтс – Юргорден – 0:1. Победа шведов на выезде. Видео гола и обзор
Лига конференций
29 ноября 2024, 13:05 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:06
27
0

Нью-Сейнтс – Юргорден – 0:1. Победа шведов на выезде. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

29 ноября 2024, 13:05 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:06
27
0
Нью-Сейнтс – Юргорден – 0:1. Победа шведов на выезде. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Нью-Сейнтс» сыграл с «Юргорденом».

Игра прошла на стадионе «Крауд Медоу» и завершилась победой гостей 1:0.

Лига конференций. 4 тур. 28 ноября

«Нью-Сейнтс» – «Юргорден» – 0:1

Гол: Гулликсен, 62

Видеообзор матча:

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Нью-Сейнтс Юргорден Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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