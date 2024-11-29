Лига конференций29 ноября 2024, 13:05 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:06
27
0
Нью-Сейнтс – Юргорден – 0:1. Победа шведов на выезде. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
29 ноября 2024, 13:05 | Обновлено 29 ноября 2024, 13:06
27
0
28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Нью-Сейнтс» сыграл с «Юргорденом».
Игра прошла на стадионе «Крауд Медоу» и завершилась победой гостей 1:0.
Лига конференций. 4 тур. 28 ноября
«Нью-Сейнтс» – «Юргорден» – 0:1
Гол: Гулликсен, 62
Видеообзор матча:
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