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Лига Европы
29 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:57
138
0

«Джокеры» украинских клубов забили 50-й мяч в Лиге Европе на своем поле

Наибольшую лепту в юбилей внесли «резервисты» «Шахтера», «Динамо» и «Днепра»

29 ноября 2024, 12:49 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:57
138
0
«Джокеры» украинских клубов забили 50-й мяч в Лиге Европе на своем поле
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол динамовца Владислава Кабаева в матче с «Викторией» (1:2) стал 50-м для «джокеров» украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле. 11 мячей после выхода на замену забили в родных стенах игроки «Шахтера», по 9 – «Динамо» и «Днепра», 6 – «Зари», 4 – донецкого «Металлурга», по 3 – «Металлиста» и «Черноморца», по 2 – «Александрии» и «Карпат», 1 – «Ворсклы». А чаще других поражал ворота гостей Евгений Шахов – 3 раза.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы «джокеров» украинских клубов в Лиге Европе (Кубке УЕФА)

Гол

Дата

Автор гола

Клуб

Соперник

Счет

1-й

20.10.1976

Александр ВАСИН

Шахтер

Гонвед

3:0

10-й

12.08.2004

Илия СТОЛИЦА

Металлург Д

Тирасполь

3:0

20-й

16.09.2010

Михаил КОПОЛОВЕЦ

Карпаты

Боруссия Д

3:4

30-й

27.11.2013

Евгений ШАХОВ

Днепр

Пандурий

4:1

40-й

20.10.2016

ТАЙСОН

Шахтер

Гент

5:0

50-й

28.11.2024

Владислав КАБАЕВ

Динамо

Виктория Пл

1:2

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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