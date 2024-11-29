«Джокеры» украинских клубов забили 50-й мяч в Лиге Европе на своем поле
Наибольшую лепту в юбилей внесли «резервисты» «Шахтера», «Динамо» и «Днепра»
Гол динамовца Владислава Кабаева в матче с «Викторией» (1:2) стал 50-м для «джокеров» украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле. 11 мячей после выхода на замену забили в родных стенах игроки «Шахтера», по 9 – «Динамо» и «Днепра», 6 – «Зари», 4 – донецкого «Металлурга», по 3 – «Металлиста» и «Черноморца», по 2 – «Александрии» и «Карпат», 1 – «Ворсклы». А чаще других поражал ворота гостей Евгений Шахов – 3 раза.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние голы «джокеров» украинских клубов в Лиге Европе (Кубке УЕФА)
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
20.10.1976
|
Александр ВАСИН
|
Шахтер
|
Гонвед
|
3:0
|
10-й
|
12.08.2004
|
Илия СТОЛИЦА
|
Металлург Д
|
Тирасполь
|
3:0
|
20-й
|
16.09.2010
|
Михаил КОПОЛОВЕЦ
|
Карпаты
|
Боруссия Д
|
3:4
|
30-й
|
27.11.2013
|
Евгений ШАХОВ
|
Днепр
|
Пандурий
|
4:1
|
40-й
|
20.10.2016
|
ТАЙСОН
|
Шахтер
|
Гент
|
5:0
|
50-й
|
28.11.2024
|
Владислав КАБАЕВ
|
Динамо
|
Виктория Пл
|
1:2
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