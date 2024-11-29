«Джокеры» украинских клубов забили 50-й мяч в Лиге Европе на своем поле

Гол динамовца Владислава Кабаева в матче с «Викторией» (1:2) стал 50-м для «джокеров» украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле. 11 мячей после выхода на замену забили в родных стенах игроки «Шахтера», по 9 – «Динамо» и «Днепра», 6 – «Зари», 4 – донецкого «Металлурга», по 3 – «Металлиста» и «Черноморца», по 2 – «Александрии» и «Карпат», 1 – «Ворсклы». А чаще других поражал ворота гостей Евгений Шахов – 3 раза.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы «джокеров» украинских клубов в Лиге Европе (Кубке УЕФА)