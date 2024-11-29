Конфуз дня. Топ-клуб АПЛ опозорился из-за названия украинского города

В этот день, в 2018 году, в матче против полтавской «Ворсклы» за лондонский «Арсенал» дебютировал английский вингер Букайо Сака, который сейчас является лидером команды.

«Канониры» решили поздравить свою звезду с таким важным событием и посвятили этой дате отдельный пост в Instagram, но допустили ошибку, написав вместо «Vorskla Poltava» «Vorskla Peltova».

Не в последнюю очередь благодаря негативной реакции украинской аудитории впоследствии ошибка была исправлена.