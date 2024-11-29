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  4. Конфуз дня. Топ-клуб АПЛ опозорился из-за названия украинского города
Англия
29 ноября 2024, 13:33 |
856
3

Конфуз дня. Топ-клуб АПЛ опозорился из-за названия украинского города

«Арсенал» уже исправил ошибку, связанную с полтавской «Ворсклой»

29 ноября 2024, 13:33 |
856
3
Конфуз дня. Топ-клуб АПЛ опозорился из-за названия украинского города
Getty Images/Global Images Ukraine

В этот день, в 2018 году, в матче против полтавской «Ворсклы» за лондонский «Арсенал» дебютировал английский вингер Букайо Сака, который сейчас является лидером команды.

«Канониры» решили поздравить свою звезду с таким важным событием и посвятили этой дате отдельный пост в Instagram, но допустили ошибку, написав вместо «Vorskla Poltava» «Vorskla Peltova».

Не в последнюю очередь благодаря негативной реакции украинской аудитории впоследствии ошибка была исправлена.

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Арсенал Лондон Ворскла Полтава Полтава Букайо Сака Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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cаша зардунов
Хорошо хот не написали Россия.
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Gargantua81
такого позора АПЛ еще не знала
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