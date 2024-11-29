Англия29 ноября 2024, 13:33 |
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Конфуз дня. Топ-клуб АПЛ опозорился из-за названия украинского города
«Арсенал» уже исправил ошибку, связанную с полтавской «Ворсклой»
29 ноября 2024, 13:33 |
856
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В этот день, в 2018 году, в матче против полтавской «Ворсклы» за лондонский «Арсенал» дебютировал английский вингер Букайо Сака, который сейчас является лидером команды.
«Канониры» решили поздравить свою звезду с таким важным событием и посвятили этой дате отдельный пост в Instagram, но допустили ошибку, написав вместо «Vorskla Poltava» «Vorskla Peltova».
Не в последнюю очередь благодаря негативной реакции украинской аудитории впоследствии ошибка была исправлена.
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такого позора АПЛ еще не знала
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