Кабаев побил рекорды Ленса и Цыганкова

Гол Владислава Кабаева на 90+5-й минуте матча с «Викторией» (1:2) стал самым поздним для «Динамо», как в Лиге Европы, так и во всех еврокубковых турнирах на своем поле. 29-летний хавбек бело-синих на 1 минуту превзошел рекорд Джермейна Ленса, установленный 10 лет назад в гостевом поединке со «Стяуа», и достижение Виктора Цыганкова 5-летней давности в домашнем матче с «Лугано».

К слову, среди игроков «Динамо» позже Кабаева забивал только Браун Идейе во встрече с «Фейеноордом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2012/13 – на 90+6-й минуте. А в Лиге Европы только луганчанин Дмитрий Иванисеня 29 октября 2020 года в домашнем поединке «Зари» с «Брагой» – также на 90+6-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы Динамо в еврокубках (в основное время матчей)

Дата Ранг Стадия Игрок Соперник Минута Счет 07.08.2012 ЛЧ КР3 Браун ИДЕЙЕ Фейеноорд 90+6' 1:0 (г) 28.11.2024 ЛЕ ОТ Владислав КАБАЕВ Виктория Пл 90+5' 1:2 (д) 11.12.2014 ЛЕ ГТ Джермейн ЛЕНС Стяуа 90+4' 2:0 (г) 12.12.2019 ЛЕ ГТ Виктор ЦЫГАНКОВ Лугано 90+4' 1:1 (д) 28.09.2004 ЛЧ ГТ Флорин ЧЕРНАТ Байер 90+3' 4:2 (д) 20.10.2011 ЛЕ ГТ Денис ГАРМАШ Бешикташ 90+3' 1:0 (д) 06.11.2014 ЛЧ ГТ Олег ГУСЕВ Ольборг 90+3' 2:0 (д) 26.07.2017 ЛЧ КР3 Денис ГАРМАШ Янг Бойз 90+3' 3:1 (д) 13.08.2019 ЛЧ КР3 Брендон МЕХЕЛЕ* Брюгге 90+3' 3:3 (д) 31.07.2024 ЛЧ КР2 Александр КАРАВАЕВ Партизан 90+3' 3:0 (г)

* автогол.

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.