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Лига Европы
29 ноября 2024, 12:25 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:31
641
0

Кабаев побил рекорды Ленса и Цыганкова

Динамовцы забили самый поздний гол в Лиге Европы и на своем поле в еврокубках

29 ноября 2024, 12:25 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:31
641
0
Кабаев побил рекорды Ленса и Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол Владислава Кабаева на 90+5-й минуте матча с «Викторией» (1:2) стал самым поздним для «Динамо», как в Лиге Европы, так и во всех еврокубковых турнирах на своем поле. 29-летний хавбек бело-синих на 1 минуту превзошел рекорд Джермейна Ленса, установленный 10 лет назад в гостевом поединке со «Стяуа», и достижение Виктора Цыганкова 5-летней давности в домашнем матче с «Лугано».

К слову, среди игроков «Динамо» позже Кабаева забивал только Браун Идейе во встрече с «Фейеноордом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2012/13 – на 90+6-й минуте. А в Лиге Европы только луганчанин Дмитрий Иванисеня 29 октября 2020 года в домашнем поединке «Зари» с «Брагой» – также на 90+6-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы Динамо в еврокубках (в основное время матчей)

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Соперник

Минута

Счет

07.08.2012

ЛЧ

КР3

Браун ИДЕЙЕ

Фейеноорд

90+6'

1:0 (г)

28.11.2024

ЛЕ

ОТ

Владислав КАБАЕВ

Виктория Пл

90+5'

1:2 (д)

11.12.2014

ЛЕ

ГТ

Джермейн ЛЕНС

Стяуа

90+4'

2:0 (г)

12.12.2019

ЛЕ

ГТ

Виктор ЦЫГАНКОВ

Лугано

90+4'

1:1 (д)

28.09.2004

ЛЧ

ГТ

Флорин ЧЕРНАТ

Байер

90+3'

4:2 (д)

20.10.2011

ЛЕ

ГТ

Денис ГАРМАШ

Бешикташ

90+3'

1:0 (д)

06.11.2014

ЛЧ

ГТ

Олег ГУСЕВ

Ольборг

90+3'

2:0 (д)

26.07.2017

ЛЧ

КР3

Денис ГАРМАШ

Янг Бойз

90+3'

3:1 (д)

13.08.2019

ЛЧ

КР3

Брендон МЕХЕЛЕ*

Брюгге

90+3'

3:3 (д)

31.07.2024

ЛЧ

КР2

Александр КАРАВАЕВ

Партизан

90+3'

3:0 (г)

* автогол.

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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