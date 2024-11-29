Кабаев побил рекорды Ленса и Цыганкова
Динамовцы забили самый поздний гол в Лиге Европы и на своем поле в еврокубках
Гол Владислава Кабаева на 90+5-й минуте матча с «Викторией» (1:2) стал самым поздним для «Динамо», как в Лиге Европы, так и во всех еврокубковых турнирах на своем поле. 29-летний хавбек бело-синих на 1 минуту превзошел рекорд Джермейна Ленса, установленный 10 лет назад в гостевом поединке со «Стяуа», и достижение Виктора Цыганкова 5-летней давности в домашнем матче с «Лугано».
К слову, среди игроков «Динамо» позже Кабаева забивал только Браун Идейе во встрече с «Фейеноордом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2012/13 – на 90+6-й минуте. А в Лиге Европы только луганчанин Дмитрий Иванисеня 29 октября 2020 года в домашнем поединке «Зари» с «Брагой» – также на 90+6-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние голы Динамо в еврокубках (в основное время матчей)
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
07.08.2012
|
ЛЧ
|
КР3
|
Браун ИДЕЙЕ
|
Фейеноорд
|
90+6'
|
1:0 (г)
|
28.11.2024
|
ЛЕ
|
ОТ
|
Владислав КАБАЕВ
|
Виктория Пл
|
90+5'
|
1:2 (д)
|
11.12.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Джермейн ЛЕНС
|
Стяуа
|
90+4'
|
2:0 (г)
|
12.12.2019
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Лугано
|
90+4'
|
1:1 (д)
|
28.09.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Флорин ЧЕРНАТ
|
Байер
|
90+3'
|
4:2 (д)
|
20.10.2011
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Денис ГАРМАШ
|
Бешикташ
|
90+3'
|
1:0 (д)
|
06.11.2014
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Олег ГУСЕВ
|
Ольборг
|
90+3'
|
2:0 (д)
|
26.07.2017
|
ЛЧ
|
КР3
|
Денис ГАРМАШ
|
Янг Бойз
|
90+3'
|
3:1 (д)
|
13.08.2019
|
ЛЧ
|
КР3
|
Брендон МЕХЕЛЕ*
|
Брюгге
|
90+3'
|
3:3 (д)
|
31.07.2024
|
ЛЧ
|
КР2
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Партизан
|
90+3'
|
3:0 (г)
* автогол.
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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