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Лига Европы
29 ноября 2024, 12:14 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:21
62
0

Кабаев стал автором 40-го гола украинцев в еврокубковых баталиях с чехами

29-летний хавбек киевлян забил 20-й мяч в карьере в 30-м матче в Лиге Европы

29 ноября 2024, 12:14 | Обновлено 29 ноября 2024, 12:21
62
0
Кабаев стал автором 40-го гола украинцев в еврокубковых баталиях с чехами
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол 29-летнего полузащитника «Динамо» Владислава Кабаева в матче с «Викторией» (1:2) стал 40-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Чехии. 24 раз наши игроки поражали ворота чехов в родных стенах и 16 – в гостях. 21 мяч украинцы забили в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 12 – в Лиге (Кубке) чемпионов и 7 – в Кубке кубков. 22 гола записали на свой счет игроки «Динамо», 8 – «Шахтера», 6 – «Днепра», 2 – «Зари», по 1 – «Днепра-1» и «Кривбасса».

К слову, Кабаев в игре с «Викторией» оформил и два личных юбилея. Он провел 30-й матч в Лиге Европы и забил 20-й матч в карьере (ЧУ – 17, ЕК – 3). Юбилярами в поединке с красно-синими стали еще три футболиста «Динамо». Александр Караваев отыграл 40-й поединок в Лиге Европе, а Денис Попов и Валентин Рубчинский – соответственно 30-й и 20-й в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Чехии

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

07.11.1979

КУ

1/16

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Динамо

Баник

59' (1:0)

2:0 (д)

10-й

01.11.1989

КУ

1/16

Владимир БЕССОНОВ

Динамо

Баник

2' (1:0)

1:1 (г)

20-й

27.09.2000

ЛЧ

ГТ1

Виталий АБРАМОВ

Шахтер

Спарта

83' (2:3)

2:3 (г)

30-й

27.02.2014

ЛЕ

1/16

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

Виктория

88' (1:2)

1:2 (д)

40-й

28.11.2024

ЛЕ

ОТ

Владислав КАБАЕВ

Динамо

Виктория

90+5' (1:2)

1:2 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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