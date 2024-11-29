Кабаев стал автором 40-го гола украинцев в еврокубковых баталиях с чехами
29-летний хавбек киевлян забил 20-й мяч в карьере в 30-м матче в Лиге Европы
Гол 29-летнего полузащитника «Динамо» Владислава Кабаева в матче с «Викторией» (1:2) стал 40-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Чехии. 24 раз наши игроки поражали ворота чехов в родных стенах и 16 – в гостях. 21 мяч украинцы забили в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 12 – в Лиге (Кубке) чемпионов и 7 – в Кубке кубков. 22 гола записали на свой счет игроки «Динамо», 8 – «Шахтера», 6 – «Днепра», 2 – «Зари», по 1 – «Днепра-1» и «Кривбасса».
К слову, Кабаев в игре с «Викторией» оформил и два личных юбилея. Он провел 30-й матч в Лиге Европы и забил 20-й матч в карьере (ЧУ – 17, ЕК – 3). Юбилярами в поединке с красно-синими стали еще три футболиста «Динамо». Александр Караваев отыграл 40-й поединок в Лиге Европе, а Денис Попов и Валентин Рубчинский – соответственно 30-й и 20-й в еврокубках.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Чехии
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
07.11.1979
|
КУ
|
1/16
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Динамо
|
Баник
|
59' (1:0)
|
2:0 (д)
|
10-й
|
01.11.1989
|
КУ
|
1/16
|
Владимир БЕССОНОВ
|
Динамо
|
Баник
|
2' (1:0)
|
1:1 (г)
|
20-й
|
27.09.2000
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Виталий АБРАМОВ
|
Шахтер
|
Спарта
|
83' (2:3)
|
2:3 (г)
|
30-й
|
27.02.2014
|
ЛЕ
|
1/16
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
Виктория
|
88' (1:2)
|
1:2 (д)
|
40-й
|
28.11.2024
|
ЛЕ
|
ОТ
|
Владислав КАБАЕВ
|
Динамо
|
Виктория
|
90+5' (1:2)
|
1:2 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Индира Ампио теперь точно входит в топ самых красивых девушек футболистов
Отношения итальянца с Килианом Мбаппе достигли критической точки