Кабаев стал автором 40-го гола украинцев в еврокубковых баталиях с чехами

Гол 29-летнего полузащитника «Динамо» Владислава Кабаева в матче с «Викторией» (1:2) стал 40-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Чехии. 24 раз наши игроки поражали ворота чехов в родных стенах и 16 – в гостях. 21 мяч украинцы забили в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 12 – в Лиге (Кубке) чемпионов и 7 – в Кубке кубков. 22 гола записали на свой счет игроки «Динамо», 8 – «Шахтера», 6 – «Днепра», 2 – «Зари», по 1 – «Днепра-1» и «Кривбасса».

К слову, Кабаев в игре с «Викторией» оформил и два личных юбилея. Он провел 30-й матч в Лиге Европы и забил 20-й матч в карьере (ЧУ – 17, ЕК – 3). Юбилярами в поединке с красно-синими стали еще три футболиста «Динамо». Александр Караваев отыграл 40-й поединок в Лиге Европе, а Денис Попов и Валентин Рубчинский – соответственно 30-й и 20-й в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Чехии

Гол Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 1-й 07.11.1979 КУ 1/16 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Динамо Баник 59' (1:0) 2:0 (д) 10-й 01.11.1989 КУ 1/16 Владимир БЕССОНОВ Динамо Баник 2' (1:0) 1:1 (г) 20-й 27.09.2000 ЛЧ ГТ1 Виталий АБРАМОВ Шахтер Спарта 83' (2:3) 2:3 (г) 30-й 27.02.2014 ЛЕ 1/16 ЛУИС АДРИАНУ Шахтер Виктория 88' (1:2) 1:2 (д) 40-й 28.11.2024 ЛЕ ОТ Владислав КАБАЕВ Динамо Виктория 90+5' (1:2) 1:2 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир.