Три звезды покинут Барселону летом. Суммарная стоимость – более 100 млн
В каталонском клубе хотят избавиться от Френки де Йонга, Феррана Торреса и Ансу Фати
Каталонская «Барселона» хочет продать 3 футболистов в следующее летнее трансферное окно: нидерландского полузащитника Френки де Йонга и испанских вингеров Феррана Торреса и Ансу Фати. Об этом сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, такое решение связано с плохим уровнем игры футболистов и финансовыми проблемами клуба.
В сезоне 2024/25 Френки де Йонг провел 9 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. На счету Феррана Торреса 1 забитый мяч и 2 ассиста в 10 играх. Ансу Фати отыграл 7 поединков и голов не забивал.
Ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид выбрал 5 футболистов, которые покинут клуб летом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья Близнюк оценил нынешний состав киевского «Динамо» и сравнил его с прошлыми
Тьяго Месси не смог сдержать эмоций...