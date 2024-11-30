Три звезды покинут Барселону летом. Суммарная стоимость – более 100 млн

Каталонская «Барселона» хочет продать 3 футболистов в следующее летнее трансферное окно: нидерландского полузащитника Френки де Йонга и испанских вингеров Феррана Торреса и Ансу Фати. Об этом сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, такое решение связано с плохим уровнем игры футболистов и финансовыми проблемами клуба.

В сезоне 2024/25 Френки де Йонг провел 9 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. На счету Феррана Торреса 1 забитый мяч и 2 ассиста в 10 играх. Ансу Фати отыграл 7 поединков и голов не забивал.

Ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид выбрал 5 футболистов, которые покинут клуб летом.