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  4. Три звезды покинут Барселону летом. Суммарная стоимость – более 100 млн
Испания
30 ноября 2024, 13:57 | Обновлено 30 ноября 2024, 14:02
778
1

Три звезды покинут Барселону летом. Суммарная стоимость – более 100 млн

В каталонском клубе хотят избавиться от Френки де Йонга, Феррана Торреса и Ансу Фати

30 ноября 2024, 13:57 | Обновлено 30 ноября 2024, 14:02
778
1
Три звезды покинут Барселону летом. Суммарная стоимость – более 100 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Каталонская «Барселона» хочет продать 3 футболистов в следующее летнее трансферное окно: нидерландского полузащитника Френки де Йонга и испанских вингеров Феррана Торреса и Ансу Фати. Об этом сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, такое решение связано с плохим уровнем игры футболистов и финансовыми проблемами клуба.

В сезоне 2024/25 Френки де Йонг провел 9 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. На счету Феррана Торреса 1 забитый мяч и 2 ассиста в 10 играх. Ансу Фати отыграл 7 поединков и голов не забивал.

Ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид выбрал 5 футболистов, которые покинут клуб летом.

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Френки де Йонг Ферран Торрес Ансу Фати Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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