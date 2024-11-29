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  4. «Он был на периферии». Джо Коул оценил игру Мудрика в матче с Хайденхаймом
Лига конференций
29 ноября 2024, 11:44 |
1102
0

«Он был на периферии». Джо Коул оценил игру Мудрика в матче с Хайденхаймом

Легенда Челси коротко резюмировала выступление украинца

29 ноября 2024, 11:44 |
1102
0
«Он был на периферии». Джо Коул оценил игру Мудрика в матче с Хайденхаймом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул прокомментировал победу Челси над Хайденхеймом со счетом 2:0 в матче Лиги конференций и оценил игру украинского вингера лондонского клуба Михаила Мудрика.

«Это была комфортная победа Челси, хотя счет на табло и не был 8:0. Михаил Мудрик сделал то, что обычно и делает Мудрик. Он был на периферии, пока не забил.

Было много положительных моментов для команды Энцо Марески. Мы все ожидали, что они легко достигнут результата в этом турнире, но они делают это еще и со стилем», – сказал экс-футболист.

Коул выступал за Челси в период с 2003 по 2010 год. В составе лондонского клуба он сыграл 282 матча и забил 39 голов.

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Джо Коул Михаил Мудрик Хайденхайм Челси Лига конференций
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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