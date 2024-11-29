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29 ноября 2024, 11:33 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:35
66
0

Украина – Бельгия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка плей-офф квалификации женского чемпионата Европы

29 ноября 2024, 11:33 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:35
66
0
Украина – Бельгия. Текстовая трансляция матча
УАФ

В пятницу, 29 ноября, состоится поединок плей-офф квалификации женского Евро-2025, в котором встретятся сборные Украины и Бельгии. Матч пройдет в Анталье (Турция) на стадионе «Мардан Спорт Комплекс», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

На предыдущей стадии квалификации украинки играли с Турцией. В Стамбуле команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в ответном матче «сине-желтые» обыграли соперниц – 2:0. Бельгийки в прошлом месяце встречались с Грецией: в Ираклионе была зафиксирована ничья (0:0), а в Левене хозяйки поля одержали разгромную победу (5:0). Победительницы двухматчевого противостояния Украина – Бельгия выйдут на чемпионат Европы. Наша национальная команда всего один раз участвовала в финальной части континентального первенства (в 2009 году).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Бельгия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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