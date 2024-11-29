«Нужны легионеры». Журналист оценил матч Динамо в Лиге Европы

Известный украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал прошедший матч Лиги Европы Виктория Пльзень – Динамо Киев:

«Игроки могут говорить что угодо, но они слышат критику. «Динамо» показало качественную игру и дало нам эмоции. Играли в простой и понятный футбол с пятью защитниками. Что можем, то и играем. Не хватает опыта в центре обороны. Биловар переживает, Михавко не всегда все понимает. У нас нет конкуренции и нет легионеров. Это проблема. Привезли Себальоса, но он постоянно травмируется», – размышляет журналист.

Ранее украинский футбольный агент сообщил, что «Динамо» нужно покупать новых игроков.