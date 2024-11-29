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  4. «Нужны легионеры». Журналист оценил матч Динамо в Лиге Европы
Лига Европы
29 ноября 2024, 11:41 |
508
1

«Нужны легионеры». Журналист оценил матч Динамо в Лиге Европы

Игорь Цыганык назвал главную проблему киевского клуба

29 ноября 2024, 11:41 |
508
1
«Нужны легионеры». Журналист оценил матч Динамо в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine.

Известный украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал прошедший матч Лиги Европы Виктория Пльзень – Динамо Киев:

«Игроки могут говорить что угодо, но они слышат критику. «Динамо» показало качественную игру и дало нам эмоции. Играли в простой и понятный футбол с пятью защитниками. Что можем, то и играем. Не хватает опыта в центре обороны. Биловар переживает, Михавко не всегда все понимает. У нас нет конкуренции и нет легионеров. Это проблема. Привезли Себальоса, но он постоянно травмируется», – размышляет журналист.

Ранее украинский футбольный агент сообщил, что «Динамо» нужно покупать новых игроков.

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Лига Европы Виктория Пльзень Динамо Киев Игорь Цыганык Брайан Себальос
Микола Титюк Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 1
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Перець
Так на куй того Себальйоса брали ,Гереро підписали  Динамо також не його команда  повний  треш 
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