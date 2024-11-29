«Вышли и выиграли». Как Петраков мотивировал сборную Украины на ЧМ
Виктор Корниенко вспомнил победный Мундиаль
Бывший защитник юношеской сборной Украины (U-20) Виктор Корниенко вспомнил триумф Украины на чемпионате мира. Футболист откровенно рассказал, как Александр Петраков мотивировал команду перед матчами.
«Александр Васильевич – чистый мотиватор. Ему не нужно было нам показывать какую-то тактику, еще что-то. Он говорил: «Вышли, отшарашили, выиграли, идем дальше». Не было каких-то тактических наставлений или чего-то такого. Выходим, разорвали соперника и все.
Корниенко провел на победном чемпионате мира U-20 семь матчей, не отличившись результативными действиями.
Ранее Виктор Корниенко поделился мнением о нынешнем главном тренере «Ворсклы» Юрии Максимове.
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