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Сборная УКРАИНЫ
29 ноября 2024, 11:46 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:47
312
0

«Вышли и выиграли». Как Петраков мотивировал сборную Украины на ЧМ

Виктор Корниенко вспомнил победный Мундиаль

29 ноября 2024, 11:46 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:47
312
0
«Вышли и выиграли». Как Петраков мотивировал сборную Украины на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Бывший защитник юношеской сборной Украины (U-20) Виктор Корниенко вспомнил триумф Украины на чемпионате мира. Футболист откровенно рассказал, как Александр Петраков мотивировал команду перед матчами.

«Александр Васильевич – чистый мотиватор. Ему не нужно было нам показывать какую-то тактику, еще что-то. Он говорил: «Вышли, отшарашили, выиграли, идем дальше». Не было каких-то тактических наставлений или чего-то такого. Выходим, разорвали соперника и все.

Корниенко провел на победном чемпионате мира U-20 семь матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее Виктор Корниенко поделился мнением о нынешнем главном тренере «Ворсклы» Юрии Максимове.

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Александр Петраков Виктор Корниенко сборная Украины по футболу U-20
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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