Судаковым интересуется испанский гранд. Трансфер оценивается в 50 млн евро
Георгий может стать игроком Атлетико
Мадридский Атлетико рассматривает возможность подписания полузащитника донецкого Шахтера Георгия Судакова.
Как сообщает El Gol Digital, «матрасники» находятся в поиске игрока для усиления своей средней линии. На эту роль они рассматривают несколько кандидатов, и одним из них является именно Судаков.
Отмечается, что Шахтер будет готов продать полузащитника летом 2025 года за сумму в 50 млн евро, которую Атлетико вполне может заплатить за 22-летнего игрока.
В текущем сезоне Судаков сыграл за Шахтер 19 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи. Контракт Георгия с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года.
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