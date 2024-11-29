Судаковым интересуется испанский гранд. Трансфер оценивается в 50 млн евро

Мадридский Атлетико рассматривает возможность подписания полузащитника донецкого Шахтера Георгия Судакова.

Как сообщает El Gol Digital, «матрасники» находятся в поиске игрока для усиления своей средней линии. На эту роль они рассматривают несколько кандидатов, и одним из них является именно Судаков.

Отмечается, что Шахтер будет готов продать полузащитника летом 2025 года за сумму в 50 млн евро, которую Атлетико вполне может заплатить за 22-летнего игрока.

В текущем сезоне Судаков сыграл за Шахтер 19 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи. Контракт Георгия с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года.