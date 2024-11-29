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  4. Судаковым интересуется испанский гранд. Трансфер оценивается в 50 млн евро
Испания
29 ноября 2024, 10:12 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:08
1017
2

Судаковым интересуется испанский гранд. Трансфер оценивается в 50 млн евро

Георгий может стать игроком Атлетико

29 ноября 2024, 10:12 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:08
1017
2
Судаковым интересуется испанский гранд. Трансфер оценивается в 50 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Атлетико рассматривает возможность подписания полузащитника донецкого Шахтера Георгия Судакова.

Как сообщает El Gol Digital, «матрасники» находятся в поиске игрока для усиления своей средней линии. На эту роль они рассматривают несколько кандидатов, и одним из них является именно Судаков.

Отмечается, что Шахтер будет готов продать полузащитника летом 2025 года за сумму в 50 млн евро, которую Атлетико вполне может заплатить за 22-летнего игрока.

В текущем сезоне Судаков сыграл за Шахтер 19 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи. Контракт Георгия с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Saar
Його Бакайоко з ПСВ возив весь матч! Всі моменти програв Судаков йому. А коштує 50 млн.! Атлетіко , не будь "Челсі". 50 млн? Можливо. Але гривень.
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0
contr
50 мільйонів за інваліда що біжить по полю з мʼячем  мордою вниз  !??  бгггггг 
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0
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