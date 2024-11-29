«Был разговор». Лидер Ворсклы признался, что думает о Максимове

Один из лидеров полтавской «Ворсклы» Виктор Корниенко откровенно рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Юрию Максимову. Футболист заявил, что у него был откровенный разговор со специалистом.

«Для меня он – новый тренер, но для большинства футболистов «Ворсклы» это знакомая история. Они работали вместе, ребята знают требования Юрия Вильевича. У них не было никаких проблем с адаптацией.

Для меня, в принципе, тоже нет проблемы, я работал с разными тренерами. Вильевич пришел, рассказал свои требования, я услышал и увидел их на первых тренировках и в первом матче. Проблем с этим нет.Да, перед первым матчем после его возвращения, это была игра с «Вересом». Он вызвал меня, мы пообщались, все хорошо», – сказал Виктор.

В текущем сезоне Корниенко провел девять игр за команду во всех турнирах, забил гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Юрий Максимов признан лучшим тренером 14-го тура УПЛ.