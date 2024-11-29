Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Был разговор». Лидер Ворсклы признался, что думает о Максимове
Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 09:56 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:09
457
0

«Был разговор». Лидер Ворсклы признался, что думает о Максимове

Корниенко рассказал о совместной работе с Максимовым

29 ноября 2024, 09:56 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:09
457
0
«Был разговор». Лидер Ворсклы признался, что думает о Максимове
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Корниенко

Один из лидеров полтавской «Ворсклы» Виктор Корниенко откровенно рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Юрию Максимову. Футболист заявил, что у него был откровенный разговор со специалистом.

«Для меня он – новый тренер, но для большинства футболистов «Ворсклы» это знакомая история. Они работали вместе, ребята знают требования Юрия Вильевича. У них не было никаких проблем с адаптацией.

Для меня, в принципе, тоже нет проблемы, я работал с разными тренерами. Вильевич пришел, рассказал свои требования, я услышал и увидел их на первых тренировках и в первом матче. Проблем с этим нет.Да, перед первым матчем после его возвращения, это была игра с «Вересом». Он вызвал меня, мы пообщались, все хорошо», – сказал Виктор.

В текущем сезоне Корниенко провел девять игр за команду во всех турнирах, забил гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Юрий Максимов признан лучшим тренером 14-го тура УПЛ.

По теме:
«Не делать, как Ахметов». Леоненко дал совет Буткевичу
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Ингулец
Ворскла – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Виктор Корниенко Ворскла Полтава Юрий Максимов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
Футбол | 28 ноября 2024, 15:29 0
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда

Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Фран Гарсия, Лукас Васкес и Дани Себальос не нужны сливочным

«Какой позор». Болельщики уничтожили Динамо за поражение в еврокубке
Футбол | 29 ноября 2024, 10:58 0
«Какой позор». Болельщики уничтожили Динамо за поражение в еврокубке
«Какой позор». Болельщики уничтожили Динамо за поражение в еврокубке

Киевский клуб уступил «Викторию» со счетом 1:2

Есть ли еще шансы у Динамо? Итоги 5-го тура и турнирная таблица Лиги Европы
Футбол | 29.11.2024, 06:23
Есть ли еще шансы у Динамо? Итоги 5-го тура и турнирная таблица Лиги Европы
Есть ли еще шансы у Динамо? Итоги 5-го тура и турнирная таблица Лиги Европы
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Бокс | 29.11.2024, 07:59
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Футбол | 28.11.2024, 12:41
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
27.11.2024, 12:31 1
Футбол
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
27.11.2024, 12:24 14
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
28.11.2024, 21:31 1
Футбол
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 67
Футбол
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
28.11.2024, 08:20 18
Бокс
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
27.11.2024, 08:24 4
Бокс
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
28.11.2024, 22:24 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем