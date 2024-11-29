ФОТО. «Мудрик стает всё лучше день за днем»: реакция фанов Челси на гол

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик удостоился похвалы от болельщиков «синих» после матча Лиги конференций против «Хайденхайма».

Напомним, что украинец забил один из двух голов «аристократов» в поединке, который «Челси» завершил со счётом 0-2.

Болельщики в восторге от прогресса в игре десятого номера и расхваливали его в соцсетях – все комментарии взяты с официального аккаунта «Челси» в Instagram:

«Он владеет Лигой конференций! Мой дорогой Миша! Прекрасный гол 🔥», – написал один из фанатов.

«Все голы Мудрика в футболке «Челси» прекрасны! Рад, что он возвращает уверенность в себе 💎💙», – отметил другой фанат.

«Мудрик стает всё лучше день за днем», – впечатляются игрой Михаила болельщики.

«То, ребята, Михаил выпил водки, он стал неадекватным», – пошутил один из украинских болельщиков «синих».

«Он совершенствуется день ото дня💙💙💙 Самое лучшее, что у него никогда не было проблем с отношением... Даже, если он получает минуты или нет... Миша скромен», – восхищается персоной Мудрика один из фанов: