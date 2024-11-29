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29 ноября 2024, 09:53 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:15
1714
0

ФОТО. «Мудрик стает всё лучше день за днем»: реакция фанов Челси на гол

Болельщики Челси оценили выступление украинца в матче против Хайденхайма

29 ноября 2024, 09:53 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:15
1714
0
ФОТО. «Мудрик стает всё лучше день за днем»: реакция фанов Челси на гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик удостоился похвалы от болельщиков «синих» после матча Лиги конференций против «Хайденхайма».

Напомним, что украинец забил один из двух голов «аристократов» в поединке, который «Челси» завершил со счётом 0-2.

Болельщики в восторге от прогресса в игре десятого номера и расхваливали его в соцсетях – все комментарии взяты с официального аккаунта «Челси» в Instagram:

«Он владеет Лигой конференций! Мой дорогой Миша! Прекрасный гол 🔥», – написал один из фанатов.

«Все голы Мудрика в футболке «Челси» прекрасны! Рад, что он возвращает уверенность в себе 💎💙», – отметил другой фанат.

«Мудрик стает всё лучше день за днем», – впечатляются игрой Михаила болельщики.

«То, ребята, Михаил выпил водки, он стал неадекватным», – пошутил один из украинских болельщиков «синих».

«Он совершенствуется день ото дня💙💙💙 Самое лучшее, что у него никогда не было проблем с отношением... Даже, если он получает минуты или нет... Миша скромен», – восхищается персоной Мудрика один из фанов:

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фото Михаил Мудрик Челси Хайденхайм Лига конференций Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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