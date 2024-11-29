«Скромно и со вкусом». Эксперт оценил поражение Динамо в Лиге Европы

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» в матче 5-го тура основного этапа Лиги Европы против чешской «Виктории» Пльзень (1:2):

«Попробую без эмоций...

Накануне игры общался с чешскими специалистами, которые имеют прямое отношение к «Виктории». Чехи очень сильно опасались контригры «Динамо». Они очень хорошо знали свои слабые стороны. Сошлись во мнении, что опорную зону будут пытаться активно прессинговать. От прессинга центральных защитников «Динамо» отказались. И понятно почему - боялись оголять свои тылы. Была задача забить первыми. По их мнению, после пропущенного мяча, «Динамо» нарушит свою структуру, и они потом спокойно разберутся с центральной зоной обороны «Динамо». Установка была вывести своих форвардов один в один против центральных защитников «Динамо». Такой был план. Скромно и со вкусом...

Планы «Динамо» я не знаю. Первый тайм показал, что Шовковский правильно прочитал слабости чехов. Контригра была на приличном уровне, и где-то чехи поплыли. Надо реализовывать такие моменты. Было много брака, на встречных курсах «Динамо» выглядело сильнее.

Второй тайм прошел по сценарию чехов. Любые перестановки в структуре игры «Динамо» после пропущенного гола были малоэффективны. «Виктория» ела уже со своей тарелки. Они адаптированы к игре в глубоком блоке.

Хорошо, что забили. По темпу атаки, малое количество игроков «Динамо» успевают добежать в зону. Совет: в следующие два трансферных окна «Динамо» нужно быть очень активными на рынке. Нужно о проблемах не говорить - а решать их».