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Чемпионат Европы
29 ноября 2024, 09:45 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:16
583
0

29 ноября состоится матч квалификации Евро между Украиной и Бельгией

Игра начнется в 19:00 по киевскому времени

29 ноября 2024, 09:45 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:16
583
0
29 ноября состоится матч квалификации Евро между Украиной и Бельгией
УАФ

29 ноября в 19:00 в турецкой Анталье состоится первый поединок второго раунда плей-офф квалификации Евро-2025 между женскими сборными Украины и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй матч состоится 3 декабря в 21:15 в бельгийском Левене. Победитель двухматчевого противостояния получит пропуск на чемпионат Европы 2025 года.

В первом раунде плей-офф подопечные Владимира Пятенко выбили Турцию (1:1, 2:0). Бельгия по сумме двух игр прошла Грецию (0:0, 5:0).

Финальный турнир чемпионата Европы пройдет со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии. По итогам группового этапа квалификации путевки в ЧЕ получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А: Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником является сборная хозяев – Швейцарии. Остальные 7 путевок будут разыграны во втором раунде плей-офф (матчи дома и на выезде).

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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