Украина. Премьер лига29 ноября 2024, 09:22 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Ингулец
29 ноября в 15:30 состоится матч 15-го тура УПЛ
29 ноября 2024, 09:22 |
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В пятницу, 29 ноября, в 15:30 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Ингулец».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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