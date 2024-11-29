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Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 09:22 |
14
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Ингулец

29 ноября в 15:30 состоится матч 15-го тура УПЛ

29 ноября 2024, 09:22 |
14
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Ингулец
ФК Ворскла

В пятницу, 29 ноября, в 15:30 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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