Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Ворскла
29.11.2024 15:30 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 09:15 | Обновлено 29 ноября 2024, 09:20
16
0

Ворскла – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 ноября в 15:30 состоится матч 15-го тура УПЛ

29 ноября 2024, 09:15 | Обновлено 29 ноября 2024, 09:20
16
0
Ворскла – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

В пятницу, 29 ноября, в 15:30 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Ворскла – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Ингулец
Ворскла – Ингулец. Текстовая трансляция матча
ФОТО. «Вы зае****». Милевский жестко обратился к игрокам Динамо Киев
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ингулец Ворскла - Ингулец смотреть онлайн
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Футбол | 28 ноября 2024, 22:24 1
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы 2024/25

Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
Футбол | 28 ноября 2024, 15:29 0
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда

Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Фран Гарсия, Лукас Васкес и Дани Себальос не нужны сливочным

Перес встретится с Анчелотти после поражения от Ливерпуля. Что известно
Футбол | 29.11.2024, 08:17
Перес встретится с Анчелотти после поражения от Ливерпуля. Что известно
Перес встретится с Анчелотти после поражения от Ливерпуля. Что известно
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Бокс | 29.11.2024, 07:59
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Футбол | 28.11.2024, 21:42
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик – Фьюри 2. Легенда бокса, победивший Кличко, проведал Александра
Усик – Фьюри 2. Легенда бокса, победивший Кличко, проведал Александра
28.11.2024, 09:13
Бокс
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
27.11.2024, 23:55 20
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
28.11.2024, 21:31 1
Футбол
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
27.11.2024, 12:31 1
Футбол
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 4
Футбол
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 68
Футбол
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
28.11.2024, 10:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем