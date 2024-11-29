«На**й не нужен». Леоненко разнес звезд сборной Украины

Бывший футболист Виктор Леоненко разнес форвардов национальной сборной Украины Владислава Ваната, Романа Яремчука и Артема Довбика. Леоненко заявил, что у каждого из них есть проблемы с игровой практикой.

«Для меня важно, когда тренер лепит из полуфутболистов звезд. Сейчас в Украине звезд нет, поэтому тренера номер 1 тоже нет и в ближайшие несколько лет не будет, хотя хочу ошибаться. Первое место в таблице роли для меня не играет.

Приведу пример. Лучший бомбардир Динамо Ванат нах*й не нужен Реброву в сборной – даже на замену не выходит. В то же время Яремчук нах*й не нужен Олимпиакосу. И у Довбика какие-то проблемы. Вот такие у нас бомбардиры», – заявил Виктор.

В 35 матчах за сборную Украины Артем Довбик забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.Яремчук провел за сборную 59 матчей, забил 17 мячей и отдал восемь голевых передач. Ванат отметился одним забитым голом в девяти матчах за национальную команду.

Ранее Виктор Леоненко дал совет президенту житомирского «Полесья» Геннадию Буткевичу.