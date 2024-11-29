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Лига наций
29 ноября 2024, 10:26 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:34
1362
5

«На**й не нужен». Леоненко разнес звезд сборной Украины

Виктор не считает форвардов сборной Украины звездами

29 ноября 2024, 10:26 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:34
1362
5
«На**й не нужен». Леоненко разнес звезд сборной Украины
УАФ. Яремчук и Довбик

Бывший футболист Виктор Леоненко разнес форвардов национальной сборной Украины Владислава Ваната, Романа Яремчука и Артема Довбика. Леоненко заявил, что у каждого из них есть проблемы с игровой практикой.

«Для меня важно, когда тренер лепит из полуфутболистов звезд. Сейчас в Украине звезд нет, поэтому тренера номер 1 тоже нет и в ближайшие несколько лет не будет, хотя хочу ошибаться. Первое место в таблице роли для меня не играет.

Приведу пример. Лучший бомбардир Динамо Ванат нах*й не нужен Реброву в сборной – даже на замену не выходит. В то же время Яремчук нах*й не нужен Олимпиакосу. И у Довбика какие-то проблемы. Вот такие у нас бомбардиры», – заявил Виктор.

В 35 матчах за сборную Украины Артем Довбик забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.Яремчук провел за сборную 59 матчей, забил 17 мячей и отдал восемь голевых передач. Ванат отметился одним забитым голом в девяти матчах за национальную команду.

Ранее Виктор Леоненко дал совет президенту житомирского «Полесья» Геннадию Буткевичу.

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Виктор Леоненко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Владислав Ванат Роман Яремчук Артем Довбик
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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vbrjkf
Як не дивно, але він має рацію...
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+2
Saar
Виходь з котами в півзахист
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0
turist86
Можливо, Пономаренко, Степанов і Тутєров доростуть до рівня національної збірної
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0
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VovanSidorovi4
Витя, сам был очень посредственным нападающим. 
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0
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