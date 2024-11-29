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  4. «Не делать, как Ахметов». Леоненко дал совет Буткевичу
Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 09:38 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:17
1605
4

«Не делать, как Ахметов». Леоненко дал совет Буткевичу

Виктор посоветовал сменить тренера и назвал три кандидатуры

29 ноября 2024, 09:38 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:17
1605
4
«Не делать, как Ахметов». Леоненко дал совет Буткевичу
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Бывший футболист Виктор Леоненко обратился к президенту житомирского «Полесья» Геннадию Буткевичу, предложив три кандидатуры на смену Имаду Ашуру, который сейчас возглавляет «волков».

«У меня есть три кандидатуры. Это Хацкевич, Бессмертный и Заваров. Это люди, которые помогут решить вопрос с результатом. У них есть имя в футболе, и их будут уважать футболисты. И еще немаловажный момент – что они все наши, украинцы. Хацкевича я тоже считаю нашим, он очень долго живет в Украине.

Я думаю, что Буткевичу нужно обратить внимание на этих людей, а не делать так, как Ринат Леонидович Ахметов, и брать кого попало ради имиджа. Нужно брать своих и все получится, у нас хватает квалифицированных тренеров.

«Почему вы взяли, что они себя исчерпали? У них просто нет сейчас работы. Хацкевич возглавил польский клуб только потому, что ему делали загранпаспорт, и нужно было побыть в Европе это время», – сказал Леоненко.

Сейчас «Полесье» занимает четвертое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 балла после 13 сыгранных матчей.

Ранее фанаты «волков» дерзко обратились к главному тренеру команды Имаду Ашуру.

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Геннадий Буткевич Виктор Леоненко Александр Заваров Александр Хацкевич Анатолий Бессмертный Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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MaximusOne
Скажіть расисту Леоненку, що Ашур є громадянином України, який народився в Одесі, і вільно розмовляє українською.
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0
Xvalenok03
Я думал что слухи про леоненко бред.
А он оказывается действительно пьет. Много.
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0
Gargantua81
а интересные тренеры без работы действительно есть. Григорчук, Микитин, Любенович, Кривенцов, Близнюк, Вирт, Климовский. Есть белорусы Кучук и Близнюк.
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-1
Gargantua81
пить надо меньше, Витя
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-1
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