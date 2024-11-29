«Не делать, как Ахметов». Леоненко дал совет Буткевичу
Виктор посоветовал сменить тренера и назвал три кандидатуры
Бывший футболист Виктор Леоненко обратился к президенту житомирского «Полесья» Геннадию Буткевичу, предложив три кандидатуры на смену Имаду Ашуру, который сейчас возглавляет «волков».
«У меня есть три кандидатуры. Это Хацкевич, Бессмертный и Заваров. Это люди, которые помогут решить вопрос с результатом. У них есть имя в футболе, и их будут уважать футболисты. И еще немаловажный момент – что они все наши, украинцы. Хацкевича я тоже считаю нашим, он очень долго живет в Украине.
Я думаю, что Буткевичу нужно обратить внимание на этих людей, а не делать так, как Ринат Леонидович Ахметов, и брать кого попало ради имиджа. Нужно брать своих и все получится, у нас хватает квалифицированных тренеров.
«Почему вы взяли, что они себя исчерпали? У них просто нет сейчас работы. Хацкевич возглавил польский клуб только потому, что ему делали загранпаспорт, и нужно было побыть в Европе это время», – сказал Леоненко.
Сейчас «Полесье» занимает четвертое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 балла после 13 сыгранных матчей.
Ранее фанаты «волков» дерзко обратились к главному тренеру команды Имаду Ашуру.
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