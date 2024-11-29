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  4. ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
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29 ноября 2024, 07:21 |
764
1

ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone

Самый скромный футболист планеты в своём репертуаре

29 ноября 2024, 07:21 |
764
1
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

Полузащитник «Аль-Иттихад» и сборной Франции Н'Голо Канте сменил мобильный телефон.

Это случилось впервые за 10 лет. Ранее экс-партнер Канте по «Челси» Кай Хаверц рассказывал, что у француза очень старый телефон, который он не менял «около 10 лет». Это была одна из старых моделей телефонов «Samsung».

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33-летнего футболиста застали за обновкой: прошлый телефон окончательно сломался, и поэтому теперь Канте красуется с новеньким телефоном малоизвестной марки «Tecno». Сообщается, что эта покупка стоила игроку «чуть больше 100 евро».

Напомним, что зарплата футболиста в «Аль-Иттихад» составляет 25 млн евро в год.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 1
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Умник
А смотря какой Tecno.
Индонезия неплохо ворвалась на рынок.
Поэтому я б не сказал что это прямо ужас. 
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