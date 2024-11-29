ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
Самый скромный футболист планеты в своём репертуаре
Полузащитник «Аль-Иттихад» и сборной Франции Н'Голо Канте сменил мобильный телефон.
Это случилось впервые за 10 лет. Ранее экс-партнер Канте по «Челси» Кай Хаверц рассказывал, что у француза очень старый телефон, который он не менял «около 10 лет». Это была одна из старых моделей телефонов «Samsung».
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33-летнего футболиста застали за обновкой: прошлый телефон окончательно сломался, и поэтому теперь Канте красуется с новеньким телефоном малоизвестной марки «Tecno». Сообщается, что эта покупка стоила игроку «чуть больше 100 евро».
Напомним, что зарплата футболиста в «Аль-Иттихад» составляет 25 млн евро в год.
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