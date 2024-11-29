ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины увеличила грудь. Кто она?
Девушка Максима Таловерова решилась на операцию
Девушка защитника австрийского клуба «ЛАСК» и сборной Украины Максима Таловерова, Елизавета, увеличила грудь.
Об этом рассказала сама девушка в сторис в Instagram. Операция была проведена в Киеве.
Блогерша и бизнесвумен провела «вопрос-ответ»-сессию в IG и одна из подписчиц спросила: «Где вы пропадали?».
На что последовал ответ: «Была в Киеве. Проходила реабилитацию после операции и как-то вообще в соцсетях не хотелось сидеть».
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«Расскажите об операции, если не секрет», – это уже следующий вопрос.
Девушка ответила оригинальным образом, прикрепив видео-мем: «Отставить суицид! Этот рилсик больше не актуален! Ура!».
На данный момент блогерша проходит адаптацию после хирургического вмешательства:
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