ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины увеличила грудь. Кто она?

Девушка защитника австрийского клуба «ЛАСК» и сборной Украины Максима Таловерова, Елизавета, увеличила грудь.

Об этом рассказала сама девушка в сторис в Instagram. Операция была проведена в Киеве.

Блогерша и бизнесвумен провела «вопрос-ответ»-сессию в IG и одна из подписчиц спросила: «Где вы пропадали?».

На что последовал ответ: «Была в Киеве. Проходила реабилитацию после операции и как-то вообще в соцсетях не хотелось сидеть».

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«Расскажите об операции, если не секрет», – это уже следующий вопрос.

Девушка ответила оригинальным образом, прикрепив видео-мем: «Отставить суицид! Этот рилсик больше не актуален! Ура!».

На данный момент блогерша проходит адаптацию после хирургического вмешательства: