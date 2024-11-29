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29 ноября 2024, 06:27 | Обновлено 29 ноября 2024, 07:00
1570
1

ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины увеличила грудь. Кто она?

Девушка Максима Таловерова решилась на операцию

29 ноября 2024, 06:27 | Обновлено 29 ноября 2024, 07:00
1570
1
ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины увеличила грудь. Кто она?
Instagram. Елизавета – девушка Максима Таловерова

Девушка защитника австрийского клуба «ЛАСК» и сборной Украины Максима Таловерова, Елизавета, увеличила грудь.

Об этом рассказала сама девушка в сторис в Instagram. Операция была проведена в Киеве.

Блогерша и бизнесвумен провела «вопрос-ответ»-сессию в IG и одна из подписчиц спросила: «Где вы пропадали?».

На что последовал ответ: «Была в Киеве. Проходила реабилитацию после операции и как-то вообще в соцсетях не хотелось сидеть».

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«Расскажите об операции, если не секрет», – это уже следующий вопрос.

Девушка ответила оригинальным образом, прикрепив видео-мем: «Отставить суицид! Этот рилсик больше не актуален! Ура!».

На данный момент блогерша проходит адаптацию после хирургического вмешательства:

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фото lifestyle Максим Таловеров сборная Украины по футболу ЛАСК чемпионат Австрии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Xvalenok03
Вот это раки.
Пивом бы их.
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