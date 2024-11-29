Родри, Винисиус или Месси? Оглашены номинанты на награду The Best от FIFA
Ассоциация опубликовала список из 11 претендентов на трофей
FIFA официально объявила список из 11 претендентов на индивидуальную награду лучшему футболисту под названием The Best.
В список номинантов попали: Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси («Интер» Майами), Родри («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал» Мадрид), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Флориан Вирц («Байер»), Ламин Ямал («Барселона»).
Голосование продлится с 29 ноября по 10 декабря включительно.
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