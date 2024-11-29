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29 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 29 ноября 2024, 02:21
109
0

Родри, Винисиус или Месси? Оглашены номинанты на награду The Best от FIFA

Ассоциация опубликовала список из 11 претендентов на трофей

29 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 29 ноября 2024, 02:21
109
0
Родри, Винисиус или Месси? Оглашены номинанты на награду The Best от FIFA
FIFA

FIFA официально объявила список из 11 претендентов на индивидуальную награду лучшему футболисту под названием The Best.

В список номинантов попали: Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси («Интер» Майами), Родри («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал» Мадрид), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Флориан Вирц («Байер»), Ламин Ямал («Барселона»).

Голосование продлится с 29 ноября по 10 декабря включительно.

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награды ФИФА Джуд Беллингем Дани Карвахаль Родри Эрлинг Холанд Тони Кроос Килиан Мбаппе Лионель Месси Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Флориан Вирц Ламин Ямал
Андрій Вітренко Источник: ФИФА
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