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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фатех
28.11.2024 19:00 – FT 1 : 2
Аль-Рияд
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Саудовская Аравия
29 ноября 2024, 03:40 | Обновлено 29 ноября 2024, 03:50
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0

Чемпионат Саудовской Аравии: Аль-Рияд вырвал важные три пункта

Состоялись первые матчи 12-го тура национальной лиги

29 ноября 2024, 03:40 | Обновлено 29 ноября 2024, 03:50
35
0
Чемпионат Саудовской Аравии: Аль-Рияд вырвал важные три пункта
ФК Аль-Фатех

В четверг, 28 ноября, было сыграно три поединка 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Один из аутсайдеров лиги команда «Аль-Фейха» минимально уступила клубу «Аль-Оруба». Финальный счет встречи – 1:0. Решающий мяч забил Боатенг на 90-й минуте.

Поединок представителей нижней части таблицы «Аль-Ахдуд» и «Аль-Холуд» закончился победой вторых – 2:1. Команде удалось добиться триумфа на последних секундах противостояния.

«Аль-Рияд» в гостях одолел «Аль-Фатех», занимающий последнее место в лиге. По ходу встречи хозяева лидировали, однако гостям удалось переломить ход игры и убрать три пункта.

Чемпионат Саудовской Аравии. 12-й тур. 28 ноября

«Аль-Фейха» – «Аль-Оруба» – 0:1

Гол: Боатенг, 90

Удаление: Лопес, 90+2

«Аль-Ахдуд» – «Аль-Холуд» – 1:2

Голы: Годвин, 62 – Маолида, 25, Аль-Арини, 90+5

«Аль-Фатех» – «Аль-Рияд» – 1:2

Голы: Бендебка, 45+3 – Асири, 61, Менса, 81

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 11 10 0 1 26 - 8 30
2 Аль-Хиляль 11 9 1 1 29 - 11 28
3 Аль-Наср Эр-Рияд 11 6 4 1 22 - 10 22
4 Аль-Шабаб Эр-Рияд 11 7 1 3 15 - 7 22
5 Аль-Кадисия 11 7 1 3 15 - 8 22
6 Аль-Халидж 11 6 1 4 15 - 14 19
7 Аль-Рияд 12 5 3 4 15 - 16 18
8 Аль-Ахли Джидда 11 5 2 4 15 - 9 17
9 Аль-Таавун 11 4 3 4 11 - 10 15
10 Аль-Раед 11 4 2 5 16 - 16 14
11 Дамак 11 4 2 5 18 - 19 14
12 Аль-Оруба 12 4 1 7 11 - 24 13
13 Аль-Иттифак 11 3 3 5 9 - 15 12
14 Аль-Холуд 12 2 4 6 15 - 22 10
15 Аль-Ахдуд 12 2 3 7 13 - 17 9
16 Аль-Вахда Мекка 11 2 3 6 15 - 27 9
17 Аль-Фейха 12 1 4 7 7 - 21 7
18 Аль-Фатех 12 1 2 9 9 - 22 5
Полная таблица

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Бернар Менса (Аль-Рияд).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Ахмед Асири (Аль-Рияд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Софьян Бендебка (Аль-Фатех).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Фейха Аль-Оруба Аль-Ахдуд Аль-Холуд Аль-Фатех Аль-Рияд
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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