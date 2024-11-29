Чемпионат Саудовской Аравии: Аль-Рияд вырвал важные три пункта

В четверг, 28 ноября, было сыграно три поединка 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Один из аутсайдеров лиги команда «Аль-Фейха» минимально уступила клубу «Аль-Оруба». Финальный счет встречи – 1:0. Решающий мяч забил Боатенг на 90-й минуте.

Поединок представителей нижней части таблицы «Аль-Ахдуд» и «Аль-Холуд» закончился победой вторых – 2:1. Команде удалось добиться триумфа на последних секундах противостояния.

«Аль-Рияд» в гостях одолел «Аль-Фатех», занимающий последнее место в лиге. По ходу встречи хозяева лидировали, однако гостям удалось переломить ход игры и убрать три пункта.

Чемпионат Саудовской Аравии. 12-й тур. 28 ноября

«Аль-Фейха» – «Аль-Оруба» – 0:1

Гол: Боатенг, 90

Удаление: Лопес, 90+2

«Аль-Ахдуд» – «Аль-Холуд» – 1:2

Голы: Годвин, 62 – Маолида, 25, Аль-Арини, 90+5

«Аль-Фатех» – «Аль-Рияд» – 1:2

Голы: Бендебка, 45+3 – Асири, 61, Менса, 81

Турнирная таблица