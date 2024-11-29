Чемпионат Саудовской Аравии: Аль-Рияд вырвал важные три пункта
Состоялись первые матчи 12-го тура национальной лиги
В четверг, 28 ноября, было сыграно три поединка 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Один из аутсайдеров лиги команда «Аль-Фейха» минимально уступила клубу «Аль-Оруба». Финальный счет встречи – 1:0. Решающий мяч забил Боатенг на 90-й минуте.
Поединок представителей нижней части таблицы «Аль-Ахдуд» и «Аль-Холуд» закончился победой вторых – 2:1. Команде удалось добиться триумфа на последних секундах противостояния.
«Аль-Рияд» в гостях одолел «Аль-Фатех», занимающий последнее место в лиге. По ходу встречи хозяева лидировали, однако гостям удалось переломить ход игры и убрать три пункта.
Чемпионат Саудовской Аравии. 12-й тур. 28 ноября
«Аль-Фейха» – «Аль-Оруба» – 0:1
Гол: Боатенг, 90
Удаление: Лопес, 90+2
«Аль-Ахдуд» – «Аль-Холуд» – 1:2
Голы: Годвин, 62 – Маолида, 25, Аль-Арини, 90+5
«Аль-Фатех» – «Аль-Рияд» – 1:2
Голы: Бендебка, 45+3 – Асири, 61, Менса, 81
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|11
|10
|0
|1
|26 - 8
|30
|2
|Аль-Хиляль
|11
|9
|1
|1
|29 - 11
|28
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|4
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|5
|Аль-Кадисия
|11
|7
|1
|3
|15 - 8
|22
|6
|Аль-Халидж
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|7
|Аль-Рияд
|12
|5
|3
|4
|15 - 16
|18
|8
|Аль-Ахли Джидда
|11
|5
|2
|4
|15 - 9
|17
|9
|Аль-Таавун
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|10
|Аль-Раед
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|11
|Дамак
|11
|4
|2
|5
|18 - 19
|14
|12
|Аль-Оруба
|12
|4
|1
|7
|11 - 24
|13
|13
|Аль-Иттифак
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|14
|Аль-Холуд
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|15
|Аль-Ахдуд
|12
|2
|3
|7
|13 - 17
|9
|16
|Аль-Вахда Мекка
|11
|2
|3
|6
|15 - 27
|9
|17
|Аль-Фейха
|12
|1
|4
|7
|7 - 21
|7
|18
|Аль-Фатех
|12
|1
|2
|9
|9 - 22
|5
События матча
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