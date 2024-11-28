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Лига Европы
28 ноября 2024, 22:20 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:44
741
2

ВИДЕО. Привоз россиянина. Ман Юнайтед забил гол на 1-й минуте в ЛЕ

Гарначо вывел красных дьяволов вперед после ошибки Никиты Хайкина

28 ноября 2024, 22:20 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:44
741
2
ВИДЕО. Привоз россиянина. Ман Юнайтед забил гол на 1-й минуте в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в матче 5-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Буде/Глимт» был забит быстрый гол.

Коллективы играют на стадионе «Олд Траффорд» в Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Уже на 1-й минуте вратарь «Буде/Глимт», россиянин Никита Хайкин, ошибся, не удержав мяч. Гарначо воспользовался моментом и забил гол, выведя «Манчестер Юнайтед» вперед.

«Красные дьяволы» проводят первый матч в Лиге Европы под руководством Рубена Аморима. Дебют специалиста во главе команды состоялся в поединке АПЛ против «Ипсвича» (1:1).

❗️ ВИДЕО. Привоз россиянина. Ман Юнайтед забил гол на 1-й минуте в ЛЕ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Манчестер Юнайтед Буде-Глимт Лига Европы видео голов и обзор Алехандро Гарначо
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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MIRRA
що за мода пішла, лаптів на ворота купувати ?
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