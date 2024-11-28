28 ноября в матче 5-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Буде/Глимт» был забит быстрый гол.

Коллективы играют на стадионе «Олд Траффорд» в Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Уже на 1-й минуте вратарь «Буде/Глимт», россиянин Никита Хайкин, ошибся, не удержав мяч. Гарначо воспользовался моментом и забил гол, выведя «Манчестер Юнайтед» вперед.

«Красные дьяволы» проводят первый матч в Лиге Европы под руководством Рубена Аморима. Дебют специалиста во главе команды состоялся в поединке АПЛ против «Ипсвича» (1:1).

❗️ ВИДЕО. Привоз россиянина. Ман Юнайтед забил гол на 1-й минуте в ЛЕ

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