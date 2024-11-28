Приоритет Гвардиолы. Манчестер Сити хочет подписать Флориана Вирца

Английский клуб «Манчестер Сити» хочет подписать звездного полузащитника «Байера» Флориана Вирца, сообщает Fichajes.

По информации источника, подписание Вирца является главным приоритетом для главного тренера «горожан» Жузепа Гвардиолы. «Байер» не хочет продавать своего лидера, однако, как сообщает источник, английский клуб готов заплатить за игрока сумму, которая больше его трансферной стоимости.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего игрока в 130 миллионов евро. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2027 года.

В нынешнем сезоне Вирц провел за «Байер» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 4 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «Бавария» планирует подписать 21-летнего Вирца.