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  4. «Чемпион должен подниматься из пепла». Мишель Платини – о Килиане Мбаппе
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 22:03 |
286
0

«Чемпион должен подниматься из пепла». Мишель Платини – о Килиане Мбаппе

Легендарный игрок высказался о звезде «Реала» после матча с «Ливерпулем»

28 ноября 2024, 22:03 |
286
0
«Чемпион должен подниматься из пепла». Мишель Платини – о Килиане Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:0). После матча легендарный 3-кратный обладатель Золотого мяча Мишель Платини высказался о французской звезде «сливочных» Килиане Мбаппе:

«Я считаю, что он потерялся на поле. Большой чемпион должен подниматься из пепла систематически. Это то, что сделает Килиана большим чемпионом. Надеюсь, это будет лишь небольшая слабость для французского футбола и для него».

Килиан Мбаппе провел на поле против «Ливерпуля» все 90 минут. Француз не отличился результативными действиями в игре. На 61-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти.

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Мишель Платини Реал Мадрид Ливерпуль Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Килиан Мбаппе
Іван Распутін Источник: L'Equipe
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