«Чемпион должен подниматься из пепла». Мишель Платини – о Килиане Мбаппе
Легендарный игрок высказался о звезде «Реала» после матча с «Ливерпулем»
27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:0). После матча легендарный 3-кратный обладатель Золотого мяча Мишель Платини высказался о французской звезде «сливочных» Килиане Мбаппе:
«Я считаю, что он потерялся на поле. Большой чемпион должен подниматься из пепла систематически. Это то, что сделает Килиана большим чемпионом. Надеюсь, это будет лишь небольшая слабость для французского футбола и для него».
Килиан Мбаппе провел на поле против «Ливерпуля» все 90 минут. Француз не отличился результативными действиями в игре. На 61-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти.
« Je le trouve perdu sur le terrain » : Michel Platini inquiet pour Kylian Mbappé— L'ÉQUIPE (@lequipe) November 28, 2024
Interrogé sur la période difficile que traverse l'attaquant français, Michel Platini espère que Kylian Mbappé saura « renaître de ses cendres ».
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