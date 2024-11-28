«Чемпион должен подниматься из пепла». Мишель Платини – о Килиане Мбаппе

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:0). После матча легендарный 3-кратный обладатель Золотого мяча Мишель Платини высказался о французской звезде «сливочных» Килиане Мбаппе:

«Я считаю, что он потерялся на поле. Большой чемпион должен подниматься из пепла систематически. Это то, что сделает Килиана большим чемпионом. Надеюсь, это будет лишь небольшая слабость для французского футбола и для него».

Килиан Мбаппе провел на поле против «Ливерпуля» все 90 минут. Француз не отличился результативными действиями в игре. На 61-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти.