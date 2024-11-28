ВИДЕО. Первый гол Динамо в Лиге Европы! Как Кабаев забил шедевральный мяч
Владислав оформил гол престижа в поединке против Виктории Пльзень, 1:2
28 ноября прошел матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.
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Коллективы сыграли на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу чешского коллектива.
На 90+5-й минуте Владислав Кабаев забил шедевральный мяч в ворота соперников. К сожалению, это всего лишь гол престижа. Рефери сразу же дал финальный свисток.
Для Динамо это первый гол в основном этапе еврокубка. Подопечные Александра Шовковского были единственной командой из всех коллективов, выступающих на евроарене, у которых в графе забитые красовалась цифра 0.
❗️ ВИДЕО. Первый гол Динамо в Лиге Европы! Как Кабаев забил шедевральный мяч
ГОЛ! 1:2 Кабаев, 90+5 мин.
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