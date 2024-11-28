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Лига Европы
28 ноября 2024, 21:55 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:56
1883
6

ВИДЕО. Первый гол Динамо в Лиге Европы! Как Кабаев забил шедевральный мяч

Владислав оформил гол престижа в поединке против Виктории Пльзень, 1:2

28 ноября 2024, 21:55 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:56
1883
6
ВИДЕО. Первый гол Динамо в Лиге Европы! Как Кабаев забил шедевральный мяч

28 ноября прошел матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу чешского коллектива.

На 90+5-й минуте Владислав Кабаев забил шедевральный мяч в ворота соперников. К сожалению, это всего лишь гол престижа. Рефери сразу же дал финальный свисток.

Для Динамо это первый гол в основном этапе еврокубка. Подопечные Александра Шовковского были единственной командой из всех коллективов, выступающих на евроарене, у которых в графе забитые красовалась цифра 0.

❗️ ВИДЕО. Первый гол Динамо в Лиге Европы! Как Кабаев забил шедевральный мяч

ГОЛ! 1:2 Кабаев, 90+5 мин.

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Владислав Кабаев видео голов и обзор Динамо Киев Виктория Пльзень Динамо - Виктория Пльзень Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Sashko57
Какого престижа? Вы о чем говорите?
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+9
Main
Хорошо навесил))
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+1
Ігор Сірий
А тепер у всіх євротурнірах є 4 команди, які забили по одному. Велика честь бути серед них
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+1
_Quantum19_
Дурник залетів. Ну, буває...
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0
Dfbj
Треба зробити голосування щоб Динамо наступний сезон пропускало в єврокубках це просто ××××
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0
avk2307
Гол класний. Що ж не так? Нажаль не переможний
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-1
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