28 ноября проходит матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

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Коллективы играют на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

На 90-й минуте Павел Шульц сделал счет 2:0 после пожара в обороне киевлян.

❗️ ВИДЕО. Пожар в обороне. Как Виктория Пльзень забила второй гол Динамо

ГОЛ! 0:2 Шульц, 90 мин.