Лига Европы28 ноября 2024, 21:33 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:57
866
0
ВИДЕО. Пожар в обороне. Как Виктория Пльзень забила второй гол Динамо
На 90-й минуте Павел Шульц сделал счет 2:0
28 ноября 2024, 21:33 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:57
866
0
28 ноября проходит матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
На 90-й минуте Павел Шульц сделал счет 2:0 после пожара в обороне киевлян.
❗️ ВИДЕО. Пожар в обороне. Как Виктория Пльзень забила второй гол Динамо
ГОЛ! 0:2 Шульц, 90 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 ноября 2024, 21:38 206
Киевляне уступили в очередном матче Лиги Европы
Футбол | 28 ноября 2024, 22:24 1
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы 2024/25
Футбол | 27.11.2024, 23:55
Футбол | 28.11.2024, 06:23
Футбол | 28.11.2024, 01:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.11.2024, 00:15 4
27.11.2024, 23:56 349
27.11.2024, 18:44 1
27.11.2024, 12:24 14
28.11.2024, 06:31
27.11.2024, 07:37 6
26.11.2024, 23:59 28