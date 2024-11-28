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Лига Европы
28 ноября 2024, 21:33 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:57
866
0

ВИДЕО. Пожар в обороне. Как Виктория Пльзень забила второй гол Динамо

На 90-й минуте Павел Шульц сделал счет 2:0

28 ноября 2024, 21:33 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:57
866
0
ВИДЕО. Пожар в обороне. Как Виктория Пльзень забила второй гол Динамо

28 ноября проходит матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

На 90-й минуте Павел Шульц сделал счет 2:0 после пожара в обороне киевлян.

❗️ ВИДЕО. Пожар в обороне. Как Виктория Пльзень забила второй гол Динамо

ГОЛ! 0:2 Шульц, 90 мин.

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Павел Шульц видео голов и обзор Виктория Пльзень Динамо Киев Динамо - Виктория Пльзень Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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