Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер с именем. Легендарный игрок Манчестер Юнайтед станет коучем Лестера
Англия
28 ноября 2024, 21:44 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:49
691
0

Тренер с именем. Легендарный игрок Манчестер Юнайтед станет коучем Лестера

Руд ван Нистелрой станет тренером «лис»

28 ноября 2024, 21:44 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:49
691
0
Тренер с именем. Легендарный игрок Манчестер Юнайтед станет коучем Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine. Руд ван Нистелрой

Нидерландский экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой станет тренером «Лестера», сообщает Фабрицио Романо. 48-летний специалист подписал документы и в ближайшее время приступит к работе.

Данный сезон ван Нистелрой начал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», после увольнения Эрика тен Хага приступил к работе в роли исполняющего обязанности тренера, но после прихода в клуб Рубена Аморима покинул тренерский штаб «манкунианцев».

Защитник «Манчестер Юнайтед» сыграет впервые за 550 дней.

По теме:
Первый блок матчей ЛЕ. Пятое фиаско Динамо и последнее место в таблице
Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Привоз россиянина. Ман Юнайтед забил гол на 1-й минуте в ЛЕ
Руд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лестер Рубен Аморим Эрик тен Хаг
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Первый гол Динамо в Лиге Европы! Как Кабаев забил шедевральный мяч
Футбол | 28 ноября 2024, 21:55 5
ВИДЕО. Первый гол Динамо в Лиге Европы! Как Кабаев забил шедевральный мяч
ВИДЕО. Первый гол Динамо в Лиге Европы! Как Кабаев забил шедевральный мяч

Владислав оформил гол престижа в поединке против Виктории Пльзень, 1:2

«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
Бокс | 28 ноября 2024, 08:20 16
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике

Джеймс Тони поделился мнением об украинском чемпионе

Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Футбол | 28.11.2024, 12:41
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 28.11.2024, 14:45
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Футбол | 28.11.2024, 10:43
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
27.11.2024, 12:31 1
Футбол
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
27.11.2024, 07:37 6
Бокс
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 68
Футбол
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 4
Футбол
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
27.11.2024, 06:23 2
Футбол
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.11.2024, 00:01
Бокс
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем