Тренер с именем. Легендарный игрок Манчестер Юнайтед станет коучем Лестера

Нидерландский экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой станет тренером «Лестера», сообщает Фабрицио Романо. 48-летний специалист подписал документы и в ближайшее время приступит к работе.

Данный сезон ван Нистелрой начал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», после увольнения Эрика тен Хага приступил к работе в роли исполняющего обязанности тренера, но после прихода в клуб Рубена Аморима покинул тренерский штаб «манкунианцев».

Защитник «Манчестер Юнайтед» сыграет впервые за 550 дней.