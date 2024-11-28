Тренер с именем. Легендарный игрок Манчестер Юнайтед станет коучем Лестера
Руд ван Нистелрой станет тренером «лис»
Нидерландский экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой станет тренером «Лестера», сообщает Фабрицио Романо. 48-летний специалист подписал документы и в ближайшее время приступит к работе.
Данный сезон ван Нистелрой начал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», после увольнения Эрика тен Хага приступил к работе в роли исполняющего обязанности тренера, но после прихода в клуб Рубена Аморима покинул тренерский штаб «манкунианцев».
Защитник «Манчестер Юнайтед» сыграет впервые за 550 дней.
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