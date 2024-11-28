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Украина. Премьер лига
28 ноября 2024, 23:11 |
61
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Динамо

1 декабря состоится матч 15-го тура УПЛ

28 ноября 2024, 23:11 |
61
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Динамо
УПЛ

В воскресенье, 1 декабря, в 15:30 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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