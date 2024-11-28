Украина. Премьер лига28 ноября 2024, 23:11 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Динамо
1 декабря состоится матч 15-го тура УПЛ
28 ноября 2024, 23:11 |
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В воскресенье, 1 декабря, в 15:30 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Динамо».
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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