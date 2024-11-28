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Колос Ковалевка
01.12.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
28 ноября 2024, 22:16 |
55
0

Колос – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 декабря состоится матч 15-го тура УПЛ

28 ноября 2024, 22:16 |
55
0
Колос – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 1 декабря, в 15:30 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Колос – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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