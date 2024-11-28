Лига конференций28 ноября 2024, 18:52 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:09
548
1
Мудрик в старте. Челси и Хайденхайм объявили составы
28 ноября команды встретятся в 4-м туре Лиги конференций
28 ноября 2024, 18:52 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:09
548
1
28 ноября в матче 4-го тура Лиги конференций встретятся Хайденхайм и Челси.
Украинский полузащитник Михаил Мудрик начнёт эту игру с первых минут на поле.
Хайденхайм: Мюллер, Траоре, Майнка, Зирслебен, Тоеркауф, Дорш, Мелони, Сьенца, Ваннер, Гонзак, Кауфманн
Челси: Йоргенсен, Вейга, Бадьяшиль, Адарабайо, Дисаси, Мудрик, Касадеї, Дьюсбері-Холл, Санчо, Нкунку, Гую
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Комментарии 1
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Такое впечатление что против Челси какая та нелицинзированная команда из фифы.
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