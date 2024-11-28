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  4. Мудрик в старте. Челси и Хайденхайм объявили составы
Лига конференций
28 ноября 2024, 18:52 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:09
548
1

Мудрик в старте. Челси и Хайденхайм объявили составы

28 ноября команды встретятся в 4-м туре Лиги конференций

28 ноября 2024, 18:52 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:09
548
1
Мудрик в старте. Челси и Хайденхайм объявили составы
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в матче 4-го тура Лиги конференций встретятся Хайденхайм и Челси.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик начнёт эту игру с первых минут на поле.

Хайденхайм: Мюллер, Траоре, Майнка, Зирслебен, Тоеркауф, Дорш, Мелони, Сьенца, Ваннер, Гонзак, Кауфманн

Челси: Йоргенсен, Вейга, Бадьяшиль, Адарабайо, Дисаси, Мудрик, Касадеї, Дьюсбері-Холл, Санчо, Нкунку, Гую

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Хайденхайм Челси стартовые составы Лига конференций Михаил Мудрик
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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VovanSidorovi4
Такое впечатление что против Челси какая та нелицинзированная команда из фифы.
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