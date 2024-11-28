Аргентина28 ноября 2024, 18:15 | Обновлено 28 ноября 2024, 18:48
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Бока Хуниорс – Велес Сарсфилд – 3:4. Перфоманс Кавани не помог. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Кубка Аргентины
28 ноября 2024, 18:15 | Обновлено 28 ноября 2024, 18:48
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28 ноября в рамках полуфинала Кубка Аргентины состоялся матч между «Бока Хуниорс» и «Велес Сарсфилд».
Игра завершилась победой гостей с результатом 4:3.
Кубок Аргентины. Полуфинал. 28 ноября
«Бока Хуниорс» – «Велес Сарсфилд» – 3:4
Голы: Кавани 44, Себальйос 70, Бельмонте 80 – Писсини 7, Фигаль 21 (Автогол), Боусат 85, 90
Видеообзор матча:
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