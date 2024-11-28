«Про что тут говорить?» Эксперт раскритиковал игру Шахтера против ПСВ

Украинский экс-футболист и тренер Олег Федорчук прокомментировал игру «Шахтера» против ПСВ в матче 5-го тура Лиги чемпионов:

«Средняя линия сыграла хуже других. Красная была и Педро Энрике получил ее справедливо, но не думаю, что именно она стала ключевым фактором в этом поражении»

Если «Шахтер» позволяет наносить сопернику 35 ударов, из которых 18 летит в створ ворот, то о чем говорить? В УПЛ команды в среднем в створ пробивают четыре-пять раз – это очень большая нагрузка. Эти показатели говорят о неудачной игре центральных защитников и центральных полузащитников. Большинство ударов по воротам Ризныка были со средней дистанции 18-20 метров. У «Шахтера» не было игрока, который бы блокировал эти удары, никто не выходил на мяч, все рассчитывали на удачную игру вратаря. С таким подходом далеко не зайдешь».

Пушич провел преконференцию после поражения против ПСВ.