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  4. «Про что тут говорить?» Эксперт раскритиковал игру Шахтера против ПСВ
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 17:24 | Обновлено 28 ноября 2024, 17:59
1131
1

«Про что тут говорить?» Эксперт раскритиковал игру Шахтера против ПСВ

Олег Федорчук прокомментировал игру «Шахтера» и центра поля «горняков»

28 ноября 2024, 17:24 | Обновлено 28 ноября 2024, 17:59
1131
1
«Про что тут говорить?» Эксперт раскритиковал игру Шахтера против ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Украинский экс-футболист и тренер Олег Федорчук прокомментировал игру «Шахтера» против ПСВ в матче 5-го тура Лиги чемпионов:

«Средняя линия сыграла хуже других. Красная была и Педро Энрике получил ее справедливо, но не думаю, что именно она стала ключевым фактором в этом поражении»

Если «Шахтер» позволяет наносить сопернику 35 ударов, из которых 18 летит в створ ворот, то о чем говорить? В УПЛ команды в среднем в створ пробивают четыре-пять раз – это очень большая нагрузка. Эти показатели говорят о неудачной игре центральных защитников и центральных полузащитников. Большинство ударов по воротам Ризныка были со средней дистанции 18-20 метров. У «Шахтера» не было игрока, который бы блокировал эти удары, никто не выходил на мяч, все рассчитывали на удачную игру вратаря. С таким подходом далеко не зайдешь».

Пушич провел преконференцию после поражения против ПСВ.

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Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Bohum
Коли в захисті дві такі зірки як Бондар і Матвієнко то 3 м'ячі за 3 минути це якби ще й нормально.
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