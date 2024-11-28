Легенда Франции: «ПСЖ – скучная команда, которая не вызывает эмоций»

Легендарный футболист сборной Франции Эммануэль Пети остался недоволен игрой «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против немецкой «Баварии» (0:1):

«Футбол – это эмоции, но когда смотришь на «ПСЖ», то не испытываешь ничего. Ни один игрок этой команды не вызывает никаких эмоций. Я заставляю себя верить, что наступит момент и игра подопечных Луиса Энрике обретет какую-нибудь форму.

Я не являюсь поклонником или противником этой команды, но мне нравится, когда французские клубы побеждают. Но когда я смотрю или комментирую матчи с участием «ПСЖ», я не могу восхищаться игрой этого клуба», – разочарован Пети.

«ПСЖ» проиграл немецкой «Баварии» в матче пятого тура Лиги чемпионов со счетом 0:1. Французский клуб занимает 25 место, имея в активе всего четыре балла.

Сообщалось, что наставник «ПСЖ» обновил клубный антирекорд.