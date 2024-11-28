Мбаппе – проблема. Реал пытается скрыть ошибки футболиста

Издание Managing Madrid раскритиковало игру французского футболиста «Реала» Килиана Мбаппе. Журналисты считают наличие игрока в мадридском клубе «проблемой, которую партнеры маскируют своими действиями».

«Главный вопрос, который возникал перед матчем с «Ливерпулем» – как сыграет Мбаппе без Винисиуса? Многие считали этот матч решающим: если он не может играть с бразильцем, и не может играть без него, то как быть дальше? Килиан напоминает бледную тень лучшей версии себя самого. Но он не хочет признавать это публично.

В клубе считают, что проблемы Килиана связаны с психологией. Он не уверен в своих силах. Мбаппе имеет невероятную скорость, но часто теряет отличные возможности на тренировках. Он выглядит игроком, у которого не физические, а моральные проблемы.

Болельщики «Реала» видят, как француз восхищает всех своим дриблингом, но большинство его действий – это маневры, которые ни к чему не приводят. Он редко взрывается опасными атаками. Остается все меньше уверенности, что он может забивать много».