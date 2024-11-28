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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 14:34 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:42
1024
0

Эксперт назвал единственную ошибку героя Шахтера. Она стоила клубу гола

Олег Федорчук считает, что Дмитрий Ризнык напрасно доверился Георгию Судакову

28 ноября 2024, 14:34 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:42
1024
0
Эксперт назвал единственную ошибку героя Шахтера. Она стоила клубу гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался об игре вратаря донецкого «Шахтера» Дмитрия Ризныка в проигранном матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ (2:3):

«Я не понимаю, почему Ризнык в моменте с первым пропущенным голом в стенку поставил именно Судакова, а не другого игрока. Это его единственная ошибка, но это стоило гола команде.

В целом, это лучший матч в жизни Дмитрия, он сегодня продемонстрировал свой высокий класс. Если бы еще два-три игрока центра поля провели матч на таком же уровне, то счет был бы другим».

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Шахтер Донецк ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Шахтер Олег Федорчук Дмитрий Ризнык Георгий Судаков
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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