Эксперт назвал единственную ошибку героя Шахтера. Она стоила клубу гола
Олег Федорчук считает, что Дмитрий Ризнык напрасно доверился Георгию Судакову
Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался об игре вратаря донецкого «Шахтера» Дмитрия Ризныка в проигранном матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ (2:3):
«Я не понимаю, почему Ризнык в моменте с первым пропущенным голом в стенку поставил именно Судакова, а не другого игрока. Это его единственная ошибка, но это стоило гола команде.
В целом, это лучший матч в жизни Дмитрия, он сегодня продемонстрировал свой высокий класс. Если бы еще два-три игрока центра поля провели матч на таком же уровне, то счет был бы другим».
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