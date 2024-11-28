В матче с ПСВ (2:3) «Шахтер» третий раз в истории проиграл в еврокубках, имея фору в два мяча по ходу встречи. Ранее, выигрывая 2:0, горняки уступили в итоге со счетом 2:3 «Порту» в четвертьфинале Кубка кубков-1983/84 и «Арсеналу» в групповом турнире Лиги чемпионов-2000/01. Между тем безвольное поражение оранжево-черных стало 10-м для украинских клубов в основном турнире Лиги чемпионов. 5 раз упускало преимущество «Динамо» и столько же – «Шахтер». Причем дважды удавалось выиграть у наших команд только… ПСВ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 безвольных поражений украинских клубов в гостях в основном турнире ЛЧ