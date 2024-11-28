Шахтер третий раз в истории проиграл в еврокубках, имея фору в два мяча
Украинские клубы потерпели 10-е безвольное поражение в гостях в основном турнире Лиги чемпионов
В матче с ПСВ (2:3) «Шахтер» третий раз в истории проиграл в еврокубках, имея фору в два мяча по ходу встречи. Ранее, выигрывая 2:0, горняки уступили в итоге со счетом 2:3 «Порту» в четвертьфинале Кубка кубков-1983/84 и «Арсеналу» в групповом турнире Лиги чемпионов-2000/01. Между тем безвольное поражение оранжево-черных стало 10-м для украинских клубов в основном турнире Лиги чемпионов. 5 раз упускало преимущество «Динамо» и столько же – «Шахтер». Причем дважды удавалось выиграть у наших команд только… ПСВ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 безвольных поражений украинских клубов в гостях в основном турнире ЛЧ
|
|
Дата
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
16.09.1998
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Панатинаикос
|
1:2
|
2.
|
22.09.1999
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Лацио
|
1:2
|
3.
|
13.09.2000
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
ПСВ
|
1:2
|
4.
|
20.09.2000
|
Шахтер
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Арсенал
|
2:3
|
5.
|
18.10.2000
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Андерлехт
|
2:4
|
6.
|
24.10.2000
|
Шахтер
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Лацио
|
1:5
|
7.
|
29.10.2002
|
Динамо
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Ньюкасл
|
1:2
|
8.
|
28.11.2007
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Селтик
|
1:2
|
9.
|
13.09.2011
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Порту
|
1:2
|
10.
|
27.11.2024
|
Шахтер
|
Марино ПУШИЧ
|
ПСВ
|
2:3
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