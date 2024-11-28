Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер третий раз в истории проиграл в еврокубках, имея фору в два мяча
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 14:06 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:10
334
0

Шахтер третий раз в истории проиграл в еврокубках, имея фору в два мяча

Украинские клубы потерпели 10-е безвольное поражение в гостях в основном турнире Лиги чемпионов

28 ноября 2024, 14:06 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:10
334
0
Шахтер третий раз в истории проиграл в еврокубках, имея фору в два мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с ПСВ (2:3) «Шахтер» третий раз в истории проиграл в еврокубках, имея фору в два мяча по ходу встречи. Ранее, выигрывая 2:0, горняки уступили в итоге со счетом 2:3 «Порту» в четвертьфинале Кубка кубков-1983/84 и «Арсеналу» в групповом турнире Лиги чемпионов-2000/01. Между тем безвольное поражение оранжево-черных стало 10-м для украинских клубов в основном турнире Лиги чемпионов. 5 раз упускало преимущество «Динамо» и столько же – «Шахтер». Причем дважды удавалось выиграть у наших команд только… ПСВ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 безвольных поражений украинских клубов в гостях в основном турнире ЛЧ

Дата

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

1.

16.09.1998

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Панатинаикос

1:2

2.

22.09.1999

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Лацио

1:2

3.

13.09.2000

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

ПСВ

1:2

4.

20.09.2000

Шахтер

Виктор ПРОКОПЕНКО

Арсенал

2:3

5.

18.10.2000

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Андерлехт

2:4

6.

24.10.2000

Шахтер

Виктор ПРОКОПЕНКО

Лацио

1:5

7.

29.10.2002

Динамо

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Ньюкасл

1:2

8.

28.11.2007

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Селтик

1:2

9.

13.09.2011

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Порту

1:2

10.

27.11.2024

Шахтер

Марино ПУШИЧ

ПСВ

2:3
По теме:
Легенда Франции: «ПСЖ – скучная команда, которая не вызывает эмоций»
«Фальшиво улыбается». Гвардиола не знает, как выйти с кризиса?
Звезда Реала обратился к Мбаппе после матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов
цифры и факты Шахтер Донецк Лига чемпионов
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Футбол | 27 ноября 2024, 19:08 19
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой

Забарный может зимой стать игроком «королевского клуба»

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 28 ноября 2024, 01:31 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
Бокс | 28.11.2024, 08:20
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
Мбаппе – проблема. Реал пытается скрыть ошибки футболиста
Футбол | 28.11.2024, 14:28
Мбаппе – проблема. Реал пытается скрыть ошибки футболиста
Мбаппе – проблема. Реал пытается скрыть ошибки футболиста
Поражение с высоко поднятой головой
Футбол | 28.11.2024, 12:20
Поражение с высоко поднятой головой
Поражение с высоко поднятой головой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
27.11.2024, 12:24 14
Футбол
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 4
Футбол
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
27.11.2024, 04:32 5
Футбол
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
26.11.2024, 10:24 28
Футбол
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.11.2024, 00:01
Бокс
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
27.11.2024, 08:24 4
Бокс
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем