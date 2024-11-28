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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 13:59 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:15
606
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«Это просто хорошая команда». Де Йонг – о победе над Шахтером

Нападающий ПСВ рассказал о камбэке

28 ноября 2024, 13:59 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:15
606
1
«Это просто хорошая команда». Де Йонг – о победе над Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Люк де Йонг

Форвард ПСВ Люк де Йонг прокомментировал волевую победу своей команды над Шахтером (3:2) в матче Лиги чемпионов.

«Ну, я видел вчерашний камбэк Фейеноорда, и когда ты стоишь на поле, думаешь: почему мы это не можем? Мы делали это раньше. Я все еще помню матч с Севильей в прошлом году. Тогда ты понимаешь – это возможно.

Когда Тиллман забил и сделал счет 1:2, тогда и пришла вера: это все еще возможно! Мы видели, что еще немного и должно прорвать – и вот это случилось. Такие вечера никогда не забудешь. Это то, что делает еврокубковые матчи такими замечательными.

На нас было большое давление, когда мы не смогли достичь желаемого в первом тайме. Мы начали думать: мы не потеряем очки сегодня, не так ли? Шахтер – это просто хорошая команда. Вы могли это видеть. У них был хороший план. Но игра изменилась с красной карточкой. Это было хорошо для нас», – сказал де Йонг.

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Шахтер Донецк ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Шахтер Люк де Йонг
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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vruthiy-112
А про суддів забув сказати,  з першої хвилини і до останньої,  вони були з Вами.!!! 
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