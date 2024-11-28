Все три гола ПСВ в матче с Шахтером оказались «юбилейными»

Первый мяч, забитый 22-летним хавбеком ПСВ Маликом Тилльманом в матче с «Шахтером» (3:2), стал 600-м, пропущенным украинскими клубами в Лиге (Кубке) чемпионов. 321 раз довелось вынимать мяч из сетки голкиперам «Динамо», 251 – «Шахтера», 15 «Днепра», 8 – «Таврии», 5 – «Днепра-1», по 1 – «Зари» и «Металлиста».

Между тем Тилльман стал автором еще двух «юбилеев». Его второй гол оказался 250-м, пропущенным «Шахтером» в Лиге чемпионов, а первый - 150-м, пропущенным горняками в этом же турнире на чужих полях. В свою очередь 21-летний форвард ПСВ Рикардо Пепи забил 60-й мяч нидерландских команд в домашних встречах с украинскими клубами (ЛЧ – 12, ЛЕ – 28, КК – 5, ЛК – 2, КИ – 3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» мячи, пропущенные украинскими клубами в Лиге (Кубке) чемпионов