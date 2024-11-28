Все три гола ПСВ в матче с Шахтером оказались «юбилейными»
Украинские клубы пропустили 600-й мяч в Лиге (Кубке) чемпионов
Первый мяч, забитый 22-летним хавбеком ПСВ Маликом Тилльманом в матче с «Шахтером» (3:2), стал 600-м, пропущенным украинскими клубами в Лиге (Кубке) чемпионов. 321 раз довелось вынимать мяч из сетки голкиперам «Динамо», 251 – «Шахтера», 15 «Днепра», 8 – «Таврии», 5 – «Днепра-1», по 1 – «Зари» и «Металлиста».
Между тем Тилльман стал автором еще двух «юбилеев». Его второй гол оказался 250-м, пропущенным «Шахтером» в Лиге чемпионов, а первый - 150-м, пропущенным горняками в этом же турнире на чужих полях. В свою очередь 21-летний форвард ПСВ Рикардо Пепи забил 60-й мяч нидерландских команд в домашних встречах с украинскими клубами (ЛЧ – 12, ЛЕ – 28, КК – 5, ЛК – 2, КИ – 3).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» мячи, пропущенные украинскими клубами в Лиге (Кубке) чемпионов
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
20.09.1967
|
Роберт ЛЕННОКС
|
Селтик
|
Динамо
|
62’ (1:2)
|
1:2 (д)
|
100-й
|
21.08.1996
|
Трифон ИВАНОВ
|
Рапид В
|
Динамо
|
42’ (3:1)
|
4:2 (г)
|
200-й
|
24.09.2002
|
Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО
|
Ювентус
|
Динамо
|
22’ (2:0)
|
5:0 (д)
|
300-й
|
07.11.2007
|
Жерар ПИКЕ
|
Манчестер Юн.
|
Динамо
|
31’ (1:0)
|
4:0 (д)
|
400-й
|
07.08.2013
|
Томаш НЕЦИД
|
ПАОК
|
Металлист
|
83’ (1:1)
|
1:1 (г)
|
500-й
|
11.12.2020
|
Марио ПАШАЛИЧ
|
Аталанта
|
Шахтер
|
80’ (2:0)
|
3:0 (г)
|
600-й
|
27.11.2024
|
Малик ТИЛЛЬМАН
|
ПСВ
|
Шахтер
|
87’ (1:2)
|
3:2 (д)
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