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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 13:45 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:20
171
1

Все три гола ПСВ в матче с Шахтером оказались «юбилейными»

Украинские клубы пропустили 600-й мяч в Лиге (Кубке) чемпионов

28 ноября 2024, 13:45 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:20
171
1
Все три гола ПСВ в матче с Шахтером оказались «юбилейными»
Getty Images/Global Images Ukraine. Малик Тилльман

Первый мяч, забитый 22-летним хавбеком ПСВ Маликом Тилльманом в матче с «Шахтером» (3:2), стал 600-м, пропущенным украинскими клубами в Лиге (Кубке) чемпионов. 321 раз довелось вынимать мяч из сетки голкиперам «Динамо», 251 – «Шахтера», 15 «Днепра», 8 – «Таврии», 5 – «Днепра-1», по 1 – «Зари» и «Металлиста».

Между тем Тилльман стал автором еще двух «юбилеев». Его второй гол оказался 250-м, пропущенным «Шахтером» в Лиге чемпионов, а первый - 150-м, пропущенным горняками в этом же турнире на чужих полях. В свою очередь 21-летний форвард ПСВ Рикардо Пепи забил 60-й мяч нидерландских команд в домашних встречах с украинскими клубами (ЛЧ – 12, ЛЕ – 28, КК – 5, ЛК – 2, КИ – 3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» мячи, пропущенные украинскими клубами в Лиге (Кубке) чемпионов

Гол

Дата

Автор гола

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

20.09.1967

Роберт ЛЕННОКС

Селтик

Динамо

62’ (1:2)

1:2 (д)

100-й

21.08.1996

Трифон ИВАНОВ

Рапид В

Динамо

42’ (3:1)

4:2 (г)

200-й

24.09.2002

Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО

Ювентус

Динамо

22’ (2:0)

5:0 (д)

300-й

07.11.2007

Жерар ПИКЕ

Манчестер Юн.

Динамо

31’ (1:0)

4:0 (д)

400-й

07.08.2013

Томаш НЕЦИД

ПАОК

Металлист

83’ (1:1)

1:1 (г)

500-й

11.12.2020

Марио ПАШАЛИЧ

Аталанта

Шахтер

80’ (2:0)

3:0 (г)

600-й

27.11.2024

Малик ТИЛЛЬМАН

ПСВ

Шахтер

87’ (1:2)

3:2 (д)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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за ювілей треба пивка бахнуть
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