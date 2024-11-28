Шахтер забил 100-й мяч под руководством Марино Пушича

Гол Даниила Сикана в матче с ПСВ (2:3) стал 100-м для «Шахтера» при Марино Пушиче. 78 мячей под руководством боснийского тренера горняки забили в чемпионатах Украины, 13 (с учетом гола Александра Зубкова) – в еврокубках и 10 – в Кубке Украины.

Между тем, сразу три голевых юбилея оформил Александр Зубков. Два личных, забив 30-й мяч в украинской карьере (ЧУ – 23, КУ – 1, ЕК – 4, СУ – 2), в том числе 20-й за «Шахтер» (ЧУ – 15, КУ – 1, ЕК – 4). А, кроме того, стал автором 30-го гола наших клубов в гостевых баталиях с командами из Нидерландов. 16 раз украинцы на выезде поражали ворота нидерландцев в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 11 – в Лиге чемпионов, 2 – в Кубке кубков и 1 – в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ