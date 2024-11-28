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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 13:35 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:21
851
1

«Им повезло». Нидерландские эксперты назвали победу ПСВ незаслуженной

Тео Янссен и Будевейн Зенден – о поражении Шахтера

28 ноября 2024, 13:35 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:21
851
1
«Им повезло». Нидерландские эксперты назвали победу ПСВ незаслуженной
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывшие игроки сборной Нидерландов Тео Янссен и Будевейн Зенден назвали незаслуженной победу ПСВ в матче Лиги чемпионов с донецким Шахтером.

«Первые 75 минут были не очень хорошими для ПСВ, но после того, как счет стал 1:2, у команды появилось столько энергии... великолепная победа. Но если посмотреть на весь матч, то она не является заслуженной.

Я считаю, что ПСВ сыграл слабо против десяти игроков Шахтера. Часто можно увидеть, как закрадываются сомнения в команду, когда имеешь на игрока больше, а ничего не получается. У ПСВ с этим были немалые проблемы», – заявил Янссен.

«Думаю, в целом Бош не был доволен этим матчем. И ПСВ повезло, что они добыли три очка», – добавил Зенден.

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Шахтер Донецк ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Шахтер
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Saar
А що, десь у футбольних правилах є таке поняття "незаслужена перемога" чи в статуті УЄФА!?
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