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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 13:07 |
278
0

В Лиге чемпионов сыграли самый результативный тур в истории

Команды забили 67 голов за 18 игр

28 ноября 2024, 13:07 |
278
0
В Лиге чемпионов сыграли самый результативный тур в истории
Getty Images/Global Images Ukraine.

26 и 27 ноября состоялись матчи пятого тура Лиги чемпионов, которые вошли в историю проведения турнира. Этот тур стал самым результативным за все время существования Лиги чемпионов и побил рекорд, который держался 24 года.

Клубы суммарно забили 67 голов за 18 матчей и на 4 мяча улучшили предыдущий показатель. В первом туре сезона 2000/01 за 16 матчей было забито 63 мяча, однако стоит отметить, что тогда сыграли на два поединка меньше.

Самый результативный матч выдали швейцарский «Янг Бойз» и итальянская «Аталанта» – гости разгромили соперника со счетом 6:1. Единственным поединком, который завершился без забитых голов, стало противостояние английской «Астон Виллы» и итальянского «Ювентуса» – 0:0.

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Лига чемпионов рекорд Аталанта Янг Бойз Ювентус Астон Вилла
Микола Титюк Источник: УЕФА
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